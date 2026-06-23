[Publicidad]
El exfutbolista Omar Bravo sufrió un nuevo revés en su intento de obtener la libertad mediante un amparo, pues le fue negado el recurso que interpuso en octubre de 2025 contra la vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.
Con esta negativa, el jugador de Chivas deberá continuar preso en el penal estatal de Puente Grande hasta que se desahogue el juicio en su contra y de ser encontrado culpable deberá purgar una condena de entre 5 y 10 años de cárcel.
Lee también Menor de edad resulta lesionada colateral durante enfrentamiento en Navolato, Sinaloa; hieren a presunto delincuente
Este es el segundo amparo que se le niega a Bravo, pues en abril pasado otro juez federal le negó el amparo con el que buscaba enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.
Ante este revés la defensa aún puede solicitar la intervención de un tribunal colegiado de distrito interponiendo un recurso de revisión.
Inhabilitan por 20 años de la función pública a diputado local de Morena en Michoacán; la sentencia no es firme ni definitiva, asegura legislador
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
¿Cómo estará el clima en la CDMX durante el partido México-Chequia?; toma nota
Economía
Obras de movilidad por el Mundial 2026 deben ser permanentes, advierte CIEP; plantea establecer estrategia a largo plazo
Estados
Milena Quiroga se registra como aspirante para coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en BCS; iniciará gira
Descubre y Compra
Prime Day 2026: Samsung Galaxy Fold7 con precio especial en Amazon México; ahorra más de 17 mil pesos
Al día
¿Más aferrado que tu ex? “El Chapo” manda otra a carta a juez en EU
Fútbol
¡Tragedia! Didier Deschamps vuelve a Francia en pleno Mundial por esta razón
Al día
Peligrosa ciclovía de Azcapotzalco comparte espacio con peatones y trenes
Al día
¡Con “Merlín” No! Hombre roba imagen y registro a familia del pato “Merlín”