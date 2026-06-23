Culiacán. - Una menor de edad, cuya identidad se mantiene en reserva, resultó herida en forma incidental durante un enfrentamiento entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y personas armadas en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde uno de los presuntos delincuentes resultó lesionado.

Los datos aportados sobre el hecho fueron en el sentido que durante un operativo especial de recuperación de vehículos con reporte de robo, en una de las calles de esta sindicatura, los elementos estatales, al localizar uno de ellos y proceder a su aseguramiento, fueron atacados a balazos.

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El personal de la Estatal Preventiva respondió a la agresión y en la confrontación uno de los civiles que participaron en el ataque resultó herido, en tanto que sus acompañantes lograron huir de la zona sin ser capturados.

Una menor de edad que se encontraba cerca de la confrontación armada resultó herida en forma colateral, por lo que sus familiares la trasladaron a un hospital de la sindicatura, por lo que se notificó de los hechos a la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades judiciales abrieron una carpeta de investigación sobre los sucesos, donde hubo dos personas heridas de bala, una de ellas es una victima colateral del sexo femenino menor de edad.

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afcl/LL