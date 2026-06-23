Culiacán. - En una nueva jornada de violencia, en los municipios de Culiacán y Navolato, fueron asesinados a balazos tres motociclistas, uno de ellos de nombre Enrique “N”, de 35 años, fue interceptado por dos personas que viajaban en otra motocicleta en el centro de la sindicatura de Villa Juárez y lo asesinaron.

Según el reporte, los hechos tuvieron lugar a espaldas de la base de la Cruz Roja por lo que los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero determinaron que el conductor de la moto no presentaba signos vitales.

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La Policía Municipal de Navolato fue notificada del ataque al conductor de una unidad de dos llantas en pleno centro de la sindicatura de Villa Juárez, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda de los atacantes sin ser localizados.

Previo a este ataque, en una de las calles de la colonia República Mexicana, en Culiacán, Juan Pablo “N”, de 30 años, quien conducía una motocicleta, fue víctima de un atentado a balazos por desconocidos. El personal de la Cruz Roja que lo asistió determinó que esta había fallecido.

Los hechos tuvieron lugar en la calle de terracería de nombre Carlos Chávez, de la colonia República Mexicana, pese a que se desplegó un operativo militar y de la policía estatal preventiva por esa zona, no se logró detener a los homicidas.

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En otro hecho similar que tuvo lugar en la colonia las Coloradas, de la capital del estado, una persona joven, aún no identificada que conducía una motocicleta, fue privada de la vida de varios disparos.

Las autoridades recibieron un reporte de una persona herida por el boulevard San Ángel, por lo que al presentarse en el lugar, encontraron a una persona muerta por disparos de armas de fuego y junto a él, se encontraba su motocicleta y el casco.

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afcl/LL