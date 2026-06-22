El expresidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, José Alberto Martínez Luna, sufrió un atentado la noche de hoy. En la agresión armada, murió uno de sus escoltas que formaba parte de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca.

Mientras que el exedil resultó herido de bala, así como otro elemento policial que también era su escolta. Ambos se reportan estables, aseguró la fiscalía general del Estado.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal 175 en las inmediaciones del crucero de San Juan Bosco, alrededor de las 20:45 horas.

"Derivado de este ataque, un integrante de la escolta, de iniciales J. C. P., perdió la vida al interior del vehículo al recibir disparos de arma de fuego. Posteriormente, dos personas ingresaron a un centro hospitalario para recibir atención médica: el expresidente municipal de la demarcación, identificado con las iniciales J. A. M. L., y un segundo escolta. Ambos resultaron con lesiones, pero se reportan estables", detalló la Fiscalía de Oaxaca.

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E informó que se lleva a cabo un operativo conjunto, interinstitucional y coordinado para dar con los responsables de la agresión con disparos de arma de fuego ocurrida la tarde de este lunes. Dicho dispositivo de seguridad y búsqueda se despliega en Miahuatlán de Porfirio Díaz y sus alrededores.

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En el operativo participan elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Policía Estatal y la Guardia Nacional, y se colocaron puntos de revisión de manera estratégica para dar con el paradero de los agresores.

Apenas el pasado 11 de junio de 2026, el presidente municipal en funciones de Miahuatlán de Porfirio Díaz, César Figueroa Jiménez, sufrió un atentado en el resultó herido de bala en el brazo izquierdo, y un trabajador del ayuntamiento también resultó lesionado.

Mientras que el 13 de junio de 2026, fue asesinado el presidente municipal en funciones de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez. El 15 de junio de 2026, fue asesinado el expresidente municipal de San Juan Quiahuije, Carlos Orocio y su hijo Celestino Orocio. Y en Pinotepa Nacional, el 13 de junio de 2026, fue asesinada la asambleísta del PRD, Isela Lizbeth González López.

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