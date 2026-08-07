Después de conseguir el boleto al Mundial Sub-20, la Selección Mexicana tenía todavía una gran cuenta pendiente en el Campeonato de la Concacaf: el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Objetivo que también se palomeó, en este certamen con límite de edad, luego de que el Tricolor Sub-20 viniera de atrás para vencer (2-1) a la Selección de Canadá en un Estadio Banorte que recibió a 13 mil 778 aficionados.

La incesante lluvia fue un ingrediente extra al dramatismo que tuvo la Semifinal entre México y Canadá en Santa Úrsula. Sufrimiento para un equipo de Alex Diego que se vio abajo en el marcador al minuto 6 con un impresionante gol de Owen Graham-Roache.

Al minuto 13, el arquero Cristo Navarrete no pudo seguir por lesión y en su lugar ingresó para hacer su debut en el torneo, el tercer portero del técnico Alex Diego, Artemio Olvera. El panorama lucía poco alentador para la Selección Nacional.

Selección Mexicana Sub 20 asegura la participación en Los Ángeles 2028 / Foto: Carlos Mejía-EL UNIVERSAL

Sin embargo, con paciencia y autoridad comenzaron a crecer en la cancha, la lluvia jamás cesó y la afición se reconectó con el equipo para la segunda mitad. Corrían apenas tres minutos del segundo tiempo cuando el central Cristóbal Alfaro, recién ingresado, empató el marcador con un balón que le quedó en el área.

Para ese momento, Canadá había perdido la brújula, no tocaron el arco mexicano y el combinado nacional ejerció presión alta hasta lograr la remontada. Primero, Diego Ramírez avisó con un disparo al travesaño.

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Al minuto 66, Canadá se quedó con 10 hombres por la expulsión de Liam Mackenzie, por doble tarjeta amarilla.

Selección Mexicana Sub-20 en el Campeonato de la Concacaf - Foto: Imago7

Diez minutos después, Santiago Sandoval fue derribado en el área y Hugo Camberos, el goleador de la Selección Mexicana Sub-20, desde los 11 pasos convirtió el tanto de la victoria. El triunfo que los lleva a Los Ángeles 2028 y a la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

En la mano izquierda llevan el boleto al Mundial Sub-20 2027 y en la derecha el de los próximos Juegos Olímpicos, ahora, sólo falta la cereza en el pastel. El próximo domingo buscarán el título del torneo contra Estados Unidos, también en el Estadio Azteca.