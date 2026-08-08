Christian Nodal tiene hasta septiembre para defender ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) su intención de registrar “El Forajido”, el nombre con el que ha buscado construir una nueva identidad artística.

La situación avanzó desde mayo, cuando Grupo Forajido presentó una oposición contra el cantante. Ahora es la autoridad la que, después de revisar el caso, encontró tres antecedentes que impedirían el registro.

En un oficio fechado el 6 de julio, el Instituto señala que encontró un “impedimento legal oponible al registro solicitado”, pues “El Forajido” resulta “semejante en grado de confusión” con otras marcas y “pretende distinguir servicios similares”.

Lee también Papá de Christian Nodal niega pleito con el cantante por el registro de su nombre: "No hay problemas de nada"

Los antecedentes son la marca de Grupo Forajido, vigente hasta 2034; “Forajidos”, registrada para eventos y clubes de motociclismo; y otra solicitud de “Forajido” para lucha libre y eventos deportivos.

El IMPI notificó el oficio al representante de Nodal el 16 de julio y le dio dos meses para responder. Si no lo hace dentro del plazo, advirtió, “se tendrá por abandonada su solicitud”.

[Publicidad]

La decisión todavía no está tomada. El cantante puede presentar argumentos y pruebas para intentar obtener el registro pese a los antecedentes encontrados.

Lee también “Estoy flaquita, sí quepo”: fans de Harry Styles desafían el cerco afuera de su hotel en CDMX

El conflicto comenzó el 22 de abril, cuando Nodal solicitó registrar “El Forajido” para servicios de entretenimiento y actividades culturales y deportivas. El 15 de mayo, José Manuel “Pepe” Maldonado, fundador de Grupo Forajido, presentó una oposición. Su argumento es que añadir el artículo “El” no basta para distinguir el nombre del que su agrupación utiliza desde hace más de tres décadas.

[Publicidad]

“Me avisaron mis abogados. Me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca ‘El Forajido’. Simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento”, explicó Maldonado a EL UNIVERSAL en junio.

Grupo Forajido respaldó su oposición con portadas de discos, flyers, videos, notas de prensa, presentaciones y material promocional. La agrupación afirma utilizar el nombre desde 1994 y ubica su primer concierto en febrero de 1995, en Morelia.

Lee también Harry Styles ya tiene alma chilanga, el cantante vuelve a desafiar el tráfico de la CDMX

[Publicidad]

“Forajido no es nada más el logotipo y el nombre. Son los discos, las canciones, las giras, las horas en el autobús, las promociones, los viajes, los aviones”, dijo Maldonado.

“El Forajido” apareció además en un momento particular para Nodal. Meses atrás, el cantante había escrito en Instagram: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi música”.

Una constancia de INDAUTOR mostró que la reserva de derechos de “Christian Nodal” aparecía a nombre de su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien figuraba como titular al 100%. El documento fue expedido en 2016, cuando el cantante era menor de edad, y señalaba marzo de 2026 como fecha de vencimiento, salvo renovación. Otros registros ante el IMPI vinculados con “Christian Nodal” y “Nodal” también aparecían relacionados con González Terrazas.

[Publicidad]

Lee también Perez Hilton recupera el habla; su familia asegura que ya puede comunicarse tras presunto episodio de autolesión

Un nombre para todo

Nodal buscó llevar “El Forajido” más allá de los escenarios. Una revisión de los registros del IMPI realizada por EL UNIVERSAL muestra que, después de la primera solicitud del 22 de abril, el cantante presentó el 4 de mayo otras siete para distintos productos y servicios.

Entre ellos aparecen conciertos, grabación y difusión de música, venta de boletos, publicidad y promoción de artistas, además de ropa, productos impresos, archivos musicales y telecomunicaciones.

[Publicidad]

Una de esas solicitudes tomó otro camino. Nodal asentó “El Forajido” como denominación, pero el diseño presentado mostraba únicamente una “N” estilizada.

Lee también “Necesito ayuda”: las primeras palabras que habría dicho Perez Hilton tras ser hospitalizado por un presunto episodio de autolesión

El IMPI detectó la diferencia y determinó que ese trámite continuara como “N y Diseño”.

[Publicidad]

Así, mientras Nodal deberá defender “El Forajido” frente a los tres antecedentes encontrados por el Instituto, al menos uno de los registros que presentó bajo ese nombre ya avanza únicamente con la “N”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft