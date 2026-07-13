En medio de las versiones sobre un supuesto distanciamiento y hasta una disputa legal con Christian Nodal, Jaime González, padre del cantante, habló sobre la relación que mantiene con su hijo.

En los últimos días, varios medios de comunicación aseguraron que la familia Nodal enfrenta una fuerte crisis, luego de que trascendiera que González renovó el registro del nombre artístico del intérprete, lo que habría provocado un desacuerdo entre ambos.

Sin embargo, durante un reciente encuentro con la prensa, el empresario negó los rumores y aseguró que la comunicación entre ambos se mantiene constante.

"Estamos bien, gracias a Dios. No hay problemas de nada. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí. Hablé con él hace dos días", dijo al programa "Despierta América".

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Sobre la supuesta disputa legal entre padre e hijo por los derechos comerciales del nombre "Christian Nodal”, González explicó que tanto él como Christian tienen muy claro su papel en los negocios.

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"Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy inversionista y el creador de la carrera, y Christian siempre ha sabido eso. Estamos en pláticas para regresárselos", afirmó.

Asimismo, explicó que, aunque ya no acompaña a Christian con la misma frecuencia que al inicio de su carrera, eso se debe a una etapa distinta en la vida profesional del intérprete y no a un distanciamiento.

"Tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones", comentó.

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Papá de Nodal en contra del bullying hacia Ángela Aguilar, su nuera

Además, el padre del intérprete también respondió a los cuestionamientos relacionados con su nuera, Ángela Aguilar, y a una presunta mala relación entre ambos.

Incluso, reprobó las críticas y el hate que la joven ha recibido:

"Es terrible. A mí no me gusta todo el rollo negativo que están recibiendo, no se lo merecen, nadie se lo merece".

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