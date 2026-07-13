El Metro informó que todas y cada una de las empresas que participaron en la remodelación del tramo General Anaya - Revolución, de la Línea 2, cumplieron en tiempo y forma con la documentación requerida, de acuerdo con las leyes aplicables para la ejecución de obra pública en la Ciudad de México.

En un comunicado, el organismo precisó que para la invitación se tomó en cuenta la capacidad financiera y operativa de las empresas. En el caso específico de las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Viaducto, en las que el PAN CDMX señala presunta simulación de competencia entre INDHR S. A. de C.V., Alfa Proveedores y Contratistas, Asfalto y Proyectos e Ingeniería de Puebla, dichas empresas entregaron documentación reglamentaria que fue revisada y cumplió en términos de ley.

Metro rechaza irregularidades en obras de Línea 2; afirma que no existen sobrecostos. Foto: Especial.

“La convocatoria, a través de la figura de invitación restringida, se sustentó en la normatividad aplicable. La documentación de las empresas fue revisada por las áreas administrativas y jurídicas del Metro y no se observaron anomalías. Actualmente, la remodelación de estaciones de la Línea 2 está en fase de revisión de costos, en la cual las empresas proporcionan sus estimaciones y a su vez se verifican los trabajos entregados, conforme a los análisis de la supervisión de la obra”, señaló el Metro.

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Ante esto, la dirección General del Metro expresó que no se puede hablar de sobrecostos, cuando ni siquiera se ha iniciado el pago por las obras que se realizan. El organismo precisó que al iniciar los trabajos se hicieron públicos los montos máximos para cada una de las estaciones, los cuales son variables y dependen de los alcances de obra, sin que ello signifique que serán las cantidades totales.

Metro rechaza irregularidades en obras de Línea 2; afirma que no existen sobrecostos. Foto: Especial.

La dirección general del STC Metro en coordinación con los encargados de la supervisión y las empresas, realizan actualmente una revisión estricta y puntual de cada uno de los trabajos solicitados.

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Cabe señalar que en la etapa de labores fueron las empresas contratadas quienes absorbieron costos de materiales y artículos a instalar, mismos que deben estar debidamente facturados. Adicionalmente, se realizan dos auditorías, una de carácter local y una más, de carácter forense, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Metro rechaza irregularidades en obras de Línea 2; afirma que no existen sobrecostos. Foto: Especial.

“La recepción de los trabajos de remodelación y su liquidación económica final se realizará en apego a la normatividad aplicable en materia de leyes para la ejecución de obra pública”, indicó el STC.

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