Esta semana se define la final del Mundial 2026, donde Francia, España, Argentina e Inglaterra buscan su pase al duelo por el campeonato que se jugará en Nueva York y el cual tendrá una gran demanda para poder comprar las entradas disponibles.

Quien ya aseguró sus lugares para la gran final es el famoso creador de contenido Luisito Comunica. El mexicano compartió la noticia en su cuenta de Instagram por medio de una historia, en el que cuenta el precio que pagó por las entradas, así como el lugar desde el que verá el encuentro.

De acuerdo con lo compartido por el reconocido YouTuber, él pagó alrededor de 7 mil 500 dólares por cada una de sus entradas. Asumiendo que son dos las que compró, el total sería de 262 mil 650 pesos mexicanos, al tipo de cambio de hoy.

Lee también Didier Deschamps confirma que España es favorita sobre Francia en semifinales

También le compartió a sus seguidores que sus lugares están bastantes lejos, en la parte alta del inmueble de los Jets de Nueva Jersey de la NFL. Al señalar ese punto, el mexicano bromeó sobre planear en llevarse unos binoculares para poder apreciar el encuentro.

Algunos de sus seguidores le respondieron su historia, diciéndole que va a poder disfrutar de BTS, Justin Bieber y otros artistas que cantarán en la ceremonia de clausura, así como en el medio tiempo del encuentro.

[Publicidad]