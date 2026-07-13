La Copa del Mundo de 2026 representó un momento inolvidable para Guillermo Ochoa. En la cancha del Estadio Azteca, el histórico guardameta mexicano cumplió uno de sus mayores anhelos: sumar minutos con el Tricolor en lo que significó su sexta convocatoria mundialista.

Con ese recuerdo aún presente entre la afición, que le brindó una cálida ovación en el inmueble capitalino, y tras la dolorosa eliminación del combinado nacional, la Selección Mexicana, ahora bajo el mando de Rafael Márquez, dedicó un emotivo mensaje al arquero.

A través de sus redes sociales, el equipo nacional felicitó a Ochoa por su cumpleaños número 41 y aprovechó la ocasión para rendirle homenaje con un video que recopiló algunos de los momentos más emblemáticos de su trayectoria vistiendo la camiseta verde.

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El material audiovisual, acompañado de un mensaje de admiración y reconocimiento, fue interpretado por muchos aficionados como una señal de que el experimentado guardameta no entraría en los planes del nuevo cuerpo técnico, poniendo fin a una de las carreras más destacadas en la historia reciente de la Selección Mexicana.

Luego de la publicación, los seguidores no dudaron y dejaron mensajes de agradecimiento a Ochoa, quien confirmó sentirse feliz por todo lo alcanzado en su carrera como profesional en México y Europa.

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