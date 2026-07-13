Las primeras palabras de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la Selección Mexicana fueron alentadoras para el futbolista nacional, en especial los jóvenes.

El Káiser prometió trabajar con las Selecciones inferiores, buscar proyección de nuevos talentos y perfeccionar el nivel de la base que quedará en el inicio de su proceso al frente del Tricolor, luego de la Copa del Mundo 2026.

Lo hecho en esta justa mundialista dejó nombres con un futuro prometedor y otros que se convertirán en una base importante para el gran objetivo, que es conseguir el boleto al Mundial 2030 y hacer un buen papel.

De la plantilla que disputó el Mundial 2026, algunos elementos, como Erik Lira (30 años), Israel Reyes (30), Santiago Giménez (29), Brian Gutiérrez (27), Armando González (27), Mateo Chávez (26), Obed Vargas (24), Gilberto Mora (21) y Raúl Rangel (30), entre otros, llegarían sin problema a la siguiente Copa del Mundo. La edad no sería impedimento.

Sin embargo, también hay nombres que superarán los 30 años en 2030 y, si bien, algunos podrían estar sin problema en la siguiente Copa del Mundo, otros ya no.

Raúl Jiménez (39), Luis Romo (35), Guillermo Martínez (35), Jesús Gallardo (35), Luis Chávez (34), César Montes (33), Julián Quiñones (33), Álvaro Fidalgo (33), Edson Álvarez (32), Jorge Sánchez (32), Alexis Vega (32), Johan Vásquez (31) y Roberto Alvarado (31), son futbolistas que llegarán arriba de los 30.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.