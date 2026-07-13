Los flujos de cartera a los mercados financieros emergentes siguieron en descenso, al seguir en negativo con 17 mil 800 millones de dólares en junio, frente a la salida de 25 mil 200 millones en mayo, indicó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

Así, el balance al cierre del primer semestre permite afirmar que los mercados emergentes han seguido atrayendo capital, pero sólo porque las entradas de deuda han compensado con creces la persistente liquidación de acciones.

En el reporte mensual sobre el comportamiento de los capitales elaborado por el economista senior Jonathan Fortun, se indica que junio sumó el segundo mes consecutivo de importantes salidas de capital y mantiene bajo presión la renta variable o la venta de acciones de empresas.

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Hubo una entrada de 28 mil 300 millones de dólares en el mercado de deuda o renta fija, pero no compensó las salidas de capital de los centros bursátiles, al agravarse hasta 46 mil 100 millones. En deuda el monto fue superior a 10 mil millones de dólares captados en mayo, inferior a 42 mil 700 millones de junio del año pasado.

En renta variable el retiro de recursos fue superior a 35 mil 200 millones de dólares de mayo, lo que se compara desfavorablemente con la entrada de 8 mil 500 millones de dólares de junio.

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El IIF aseguró que la mejora en deuda fue generalizada en todas las regiones. Asia logró aumentar de 3 mil 500 millones a 13 mil 500 millones de dólares las entradas de deuda en mercados emergentes.

Latinoamérica captó en su conjunto 5 mil100 millones de dólares, y Europa 4 mil 400 millones.

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México destaca

En emisión soberana de mercados emergentes, muestra que ascendió a 170 mil millones de dólares en el primer semestre, el mejor resultado de los últimos años. La oferta en junio fue de 20 mil millones de dólares y una emisión neta superior a 100 mil millones, precisó.

Se indica que junio incluyó importantes operaciones internacionales de bonos de México y China, junto con emisiones de Letonia y Baréin, lo que confirma que el acceso al mercado se mantuvo disponible en todas las regiones.

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