Washington.— El senador republicano estadounidense Lindsey Graham, estrecho aliado del presidente Donald Trump, murió debido a un problema en una arteria que se desgarró, de acuerdo con el informe preliminar de la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia.

“Los hallazgos preliminares del examen fueron: disección aórtica debido a enfermedad cardiovascular arteriosclerótica”, explicó el forense en una escueta declaración entregada ayer.

La Oficina de Graham se había limitado a decir que el senador de 71 años había fallecido la noche del sábado tras una breve y repentina enfermedad. El senador había regresado hacia pocos días de Ucrania.

Graham fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994, y senador en 2002.

Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020, y al momento de su deceso presidía el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.

Trump rindió homenaje al senador en una publicación en su red Truth Social. “¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy echado de menos!”, escribió.

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Graham era un reconocido partidario de Israel y había presionado con fervor para que Estados Unidos atacara a Irán y derrocara a su gobierno teocrático. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo: “Lindsey es un gran amigo de Israel y un querido amigo mío”.

Graham había ganado recientemente las primarias para buscar un nuevo mandato en el Senado en las elecciones legislativas de noviembre, cruciales para Trump.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, tendrá que nombrar a un sucesor para los meses restantes del mandato de Graham, y será necesario celebrar otras primarias. Agencias

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