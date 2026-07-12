Un hombre resultó gravemente herido luego de ser embestido por un bisonte en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, en un hecho que quedó registrado por la cámara de un fotógrafo profesional y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La víctima fue lanzada varios metros por el aire tras el impacto y permanece hospitalizada mientras recibe atención médica.

El incidente ocurrió el viernes en el área del campamento Bridge Bay. De acuerdo con la información divulgada por medios locales, el hombre recorría el parque junto a su nieto menor de edad cuando el animal cambió repentinamente su comportamiento y se dirigió hacia ellos.

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El hombre atacado, Carl Isom-McDaniel, que forma parte de varios consejos comunitarios locales en el estado de Washington, sufrió múltiples fracturas.

Es probable que el bisonte estuviera experimentando un "pico de testosterona", explicó a The New York Times MacLeod, de Montana, quien señaló que está iniciando la época de apareamiento.

"Sabía que estaba en peligro porque el bisonte no se marchaba", explicó MacLeod al New York Times. "Se plantó justo encima de Carl y estaba muy, muy enfadado. Movía la cabeza arriba y abajo y mostraba todo ese comportamiento agresivo", añadió.

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Un ataque captado en video

Las imágenes muestran al bisonte descansando mientras varios visitantes permanecen a una distancia prudente observándolo y tomando fotografías. Minutos después, el animal se levanta y empieza a desplazarse por el sector, hasta que termina arremetiendo contra el hombre.

El fotógrafo Mike MacLeod relató que el bisonte ya había dado señales de estar alterado antes del ataque. Según explicó, el mamífero se acercó inicialmente a un grupo de niños que le tomaban fotografías con sus teléfonos celulares, obligándolos a retirarse del lugar.

Más tarde, cuando parecía haberse tranquilizado, el hombre y su nieto caminaron por una carretera cercana y decidieron alejarse detrás de unos árboles al notar que el animal volvía a incorporarse. Sin embargo, una camioneta blanca pasó por la zona y, de acuerdo con el testimonio del fotógrafo, ese movimiento habría provocado una nueva reacción del bisonte.

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“Estaba sentado en el polvo, como suelen hacer los bisontes, con la cabeza mirando hacia la carretera. Cuando el bisonte empezó a levantarse, el abuelo dijo: ‘Ok, es hora de irse’”, recordó MacLeod al medio Cowboy State Daily.

El rescate y el estado de la víctima

Después de perseguir brevemente el vehículo, el animal cambió de dirección y fue directamente hacia las personas que permanecían detrás de los árboles. Aunque el hombre logró esquivarlo una vez, el bisonte volvió a cargar y lo golpeó con suficiente fuerza para lanzarlo más de dos metros por el aire.

Tras la embestida, el animal permaneció junto al herido, lo que aumentó el riesgo para quienes intentaban ayudarlo. “Tenía mucho miedo de que lo corneara, así que dejé de grabar y corrí hacia él, grité fuerte e intenté parecer lo más grande e intimidante posible”, relató el fotógrafo. Otros visitantes se unieron al intento de distraer al bisonte hasta conseguir que se alejara.

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Una vez el área estuvo despejada, varias personas auxiliaron al hombre, quien presentaba un fuerte dolor, especialmente en la cadera y en una de sus piernas.

Poco después llegaron los equipos de emergencia del Parque Nacional Yellowstone, que lo trasladaron a un centro asistencial. Según el nieto de la víctima, citado por MacLeod, el hombre sufrió heridas de gravedad y “todavía no está fuera de peligro”.

A 65-year-old man is recovering from injuries after being thrown at least 8 feet into the air by a charging bison at Yellowstone National Park. https://t.co/M5AzrfxLOY pic.twitter.com/5AMtjQwShT — ABC News (@ABC) July 12, 2026

Yellowstone insiste en mantener distancia de la fauna

El episodio volvió a poner sobre la mesa las recomendaciones de seguridad para quienes visitan Yellowstone. Las autoridades del parque recuerdan que los bisontes son los animales que más personas han herido dentro del área protegida, debido a que pueden reaccionar de manera impredecible cuando perciben amenazas o invasiones a su espacio.

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Además, señalaron que estos animales son capaces de correr hasta tres veces más rápido que una persona. Por esa razón, el parque recomienda mantenerse al menos a 25 metros de distancia de los grandes mamíferos, entre ellos bisontes, alces y coyotes, y evitar cualquier intento de acercarse, alimentarlos o interferir con su comportamiento, incluso cuando parezcan tranquilos.

Este no es un caso aislado. Menos de un mes antes, otro incidente dejó herido a un visitante de 12 años cerca de la zona conocida como Volcán de Barro. Tras ese hecho, Yellowstone reiteró que la mejor forma de prevenir ataques es respetar la distancia con la fauna silvestre y retirarse de inmediato si un animal comienza a acercarse.

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