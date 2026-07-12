El nuevo partido político Somos México expresó su indignación por el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, abatido el pasado 7 de julio por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas y exigió un diálogo bilateral entre México y Estados Unidos para hacer una revisión profunda de estas muertes, de los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses y de la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos para evitar la repetición de estos trágicos hechos.

A través de un comunicado, demandó a las autoridades en Estados Unidos el esclarecimiento total de los hechos y al gobierno mexicano el litigio y el acompañamiento consular, jurídico y humano permanente para esta y cada una de las familias de los migrantes asesinados.

En ese sentido, destacó que México tiene una obligación con sus migrantes que no termina en la frontera y afirmó que un país que recibe sus remesas y reconoce sus aportaciones debe también defenderlos cuando sus derechos y sus vidas están en riesgo.

Lee también Diputados del PT van por implementar “aplicación ética” de la IA en planes de estudio; piden fortalecer protección de datos

“Lorenzo Salgado no puede convertirse en otra noticia pasajera, una más de las 17 muertes mexicanas en los últimos dos años. Su familia merece verdad y millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos merecen saber que su país no permanecerá en silencio”, dijo.

Además, enfatizó que la situación migratoria de una persona no disminuye el valor de su vida y resaltó que “ningún operativo, ninguna política migratoria y ninguna condición jurídica pueden justificar el uso arbitrario de la fuerza ni la ausencia de rendición de cuentas”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL