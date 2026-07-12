Wai Ching Ho, la actriz que dio vida a Madame Gao en la serie de Marvel, "Daredevil", murió a los 82 años, como confirmó uno de sus compañeros de la producción de Netflix; hasta el momento, los pormenores del deceso se desconocen.

Fue Peter Shinkoda, Kagenobu Yoshioka en "Daredevil", uno de los primeros en pronunciarse, tras el fallecimiento de Ho.

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Consternado con la noticia, el actor canadiense habló de las enseñanzas, tanto profesionales como humanas, que le dejó conocer a Wai Ching:

"Nunca te olvidaré, aprendí de ti en cada minuto que pasamos juntos, tanto dentro, como fuera del set, conocí la sabiduría gracias a ti, me aferraba a cada una de tus palabras, nos volveremos a encontrar, amiga mía, fuiste una persona maravillosa".

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La productora de cine, Judy Lei, a su vez, recurrió a sus historias de Instagram para lamentar la partida de la actriz, con la que trabajó en el rodaje de la película "The world´s greatest" ("Los más grandes del mundo").

"Wai Ching era súperamable y generosa, cuando interpretó a la maestra de escuela de la primera película que rodé; habíamos perdido nuestra locación de filmación, cerca de la media noche de la noche anterior y le di la noticia a la mañana siguiente; ella vino a la nueva locación, toda preparada y lista para actuar, ella, incluso, trajo su propio vestuario, (también) olvidé darle a firmar algunos documentos y, cuando fui a su casa, para que los firmase, ella nunca mostró un ápice de decepción en mi falta de experiencia, estoy tan trsite de escuchar que ha trascendido".

Wai Ching Ho y Judy Lei, actriz (QEPD) y cineasta. Foto: Instagram, vía @heyjudylei

La actriz debutó en televisión en 1987, con la serie "One life to live" ("Una vida para vivir"); a partir de ahí, apareció en unitarios de gran prestigio, como es el caso de "Law & order" ("La ley del orden") y "Orange is the new black" ("Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres").

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En la actualidad, es mejor recordada por su participación en las series "Daredevil", "Iron Fist" y "The Defenders", en donde dio vida a Madame Gao; su última aparición en la pantalla chica fue en la serie, multipremiada por los Golden Globes y los premios Emmy, "Only murders in the building" ("Sólo asesinatos en el edificio"), en 2023, donde personificó a Mei-Mei.

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