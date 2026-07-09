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Eran principios de 2006, cuando estaba por rodarse la segunda temporada de "Rebelde" y, como cada nuevo ciclo, Pedro Damián contemplaba integrar nuevos actores al elenco; en esa ocasión, pensó en Camila Sodi, quien interpretaría una villana pero su papel y contrato nunca se concretó.
"Rebelde", telenovela estrenada en 2004, se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la televisión mexicana, aún cuando su productor, se impiró en una historia orginal argentina, la versión de nuestro país superó cualquier puntaje de raiting.
Ni qué decir de los efectos que RBD, el grupo derivado del melodrama, produjo en la niñez y las adolescencias de la época, a tal grado que lo que produjo socialmente fue descrito como "la rebeldemanía".
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En esa época, no sólo se rumoró que Camila Sodi, quien acababa de protagonizar, junto a Valentino Lanus, la telenovela "Inocente de ti", se convertiría en la nueva villana de "Rebelde" y, su enemiga directa, sería Mia Colucci, interpretada por Anahí.
No se trató sólo de una especulación, porque la propia Camila habló de la posiblidad de formar parte del elenco para "Cuarto Poder", un medio en línea, al que le expresó el gran entusiasmo y expectativa que le generaba unirse al proyecto, debido al éxito que, desde su primera entrega, supuso.
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La joven, que en esa época tenía , fue captada en las instalaciones de Televisa:
"Eso venimos a ver, a ver qué onda con 'Rebelde'; ee encantaría ser mala, mala, mala, (la telenovela) es un exitazo, yo no lo puedo creer, es un éxito rotundo, el grupo y todo eso".
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Sin embargo, la actriz y su personaje no llegó a materializarse y, desconociéndose los motivos, quienes se integraron al reparto fueron Alison Lozz, Diego Boneta y Derrick James.
melc
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