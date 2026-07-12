Las polémicas declaraciones que Pedro Sola hizo sobre la presencia de perros en establecimientos pet-friendly escalaron hasta el ámbito legal, esto luego de que una organización a favor de los derechos animales emprendiera acciones en su contra.

A través de sus redes sociales, la asociación "Va por sus derechos" dio conocer que denunció formalmente al conductor de "Ventaneando" por los presunto cargos de apología del maltrato animal y provocación pública a cometer un delito.

De acuerdo con los documentos oficiales que compartieron en su cuenta oficial de Instagram, la denuncia se interpuso el pasado 10 de julio ante la Fiscalía General de la República, y además de Sola, va dirigida hacia quien resulte responsables por apoyar sus palabras.

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En un mensaje previo, la organización explicó que los comentarios emitidos durante la transmisión del pasado 6 de julio no pueden ser pasados por alto, ya que normalizan una forma de violencia que sigue cobrando vidas.

"No podemos permitir que se normalice o minimice una forma de violencia que sigue segando vidas desde un espacio de alcance nacional. El maltrato animal no constituye una broma, no es forma de entretenimiento y nunca será aceptable", escribieron.

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Esta no es la única acción que ha surgido tras la polémica. En el sitio Change.org permanece activa una petición impulsada por usuarios que exige el despido de Pedro Sola y Pati Chapoy, así como la cancelación de "Ventaneando".

La controversia comenzó luego de que Pedro Sola e lanzara en contra de quienes suelen asistir a espacios públicos en compañía de sus mascotas; incluso, sugirió que era mejor envenenarlos.

"No tolero a los perros en la tienda, a los perros en el super... oigan, ¿Qué es eso? ¿se volvieron locos, o qué?... con ganas de aventar un trozo de carne envenenada", dijo.

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Aunque, horas más tarde se disculpó públicamente, las críticas en su contra y el debate sobre la responsabilidad de cualquier comunicador frente a un micrófono ya lo habían puesto en el ojo del huracán.

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