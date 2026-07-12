El nuevo trazado del Medio Maratón de la Ciudad de México recibió elogios por parte de los atletas paralímpicos Gonzalo Valdovinos y Michel Muñoz, ya que ambos se sintieron cómodos con el kilometraje que inició en el Hemiciclo a Benito Juárez y terminó en el Ángel de la Independencia. En su decimonovena edición, la carrera pasó por la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec: un punto que está ubicado a 2 mil 380 metros sobre el nivel del mar en la zona de Reforma-Lomas y Los Apalaches, según datos del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

Valdovinos, campeón por tercer año consecutivo en la categoría de silla de ruedas varonil, aceptó que la subida de la nueva ruta fue larga. Sin embargo, explicó que el terreno le ayudó en su lucha para terminar en el primer lugar de la competición, después de parar el cronómetro en un tiempo de una hora, tres minutos, cincuenta y uno segundos.

Lee también Kenia brilla en el Medio Maratón de la CDMX; México consigue el tercer lugar de la rama varonil

¡Orgullo mexicano! 🇲🇽



🔴 Éstas fueron las palabras del atleta paralímpico Gonzalo Valdovinos después de ganar en la categoría de silla de ruedas del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México.



🎙️ “La ruta está mucho mejor que el año pasado. Está mejor señalizada. […] Estoy… pic.twitter.com/eRxAjlyWOB — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 12, 2026

“Me sentí muy bien. Muy fuerte. La ruta está mucho mejor que el año pasado. Está mejor señalizada. Estoy contento por haberlo ganado de nuevo. [...] Mientras haya más subida a mí me favorece. En lo personal, sí me favoreció mucho. Como en todo: hay muchas subidas y bajadas. Nada más hay que ser precavido, pero todo está bien. Fue difícil porque es más larga la subida, y el reto era mantener el ritmo”, compartió el paratleta que compitió en las justas veraniegas de Atenas 2004 y Beijing 2008.

Un caso similar al de Michel Muñoz. El deportista paralímpico, representante mexicano durante Tokio 2020, completó los 21,0975 kilómetros de la carrera capitalina en patineta.

“Esta nueva ruta fue demandante, pero estoy contento de haberla superado. La verdad es que yo pensé que me iba a costar más… Obviamente me costó, pero creo que la sufrí menos que cuando hay adoquín. En una pendiente igual agarro un ritmo tranquilo o suave; un adoquín sí me frena mucho. Te pasa factura un poquito más en la espalda y en la cadera. La verdad es que tener una ruta plana me ayudó mucho”, compartió Muñoz Malagón en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

[Publicidad]

Lee también Tania Carmona revela cómo vivió su recuperación, después de completar cinco de desiertos de 250 kilómetros

¡En patineta! 🛹 🇲🇽



🔴 El atleta paralímpico Michel Muñoz compartió cómo se sintió con el nuevo trazado del Medio Maratón de la Ciudad de México.



🎙️ “Me gustó más esta ruta. La verdad es que la superficie en su totalidad es más plana. Puedo llevar un ritmo más constante”. pic.twitter.com/uajkQplUNz — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 12, 2026

Este domingo, 12 de julio, más de 35 mil corredores nacionales y extranjeros participaron en el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México que tuvo como campeones a Gonzalo Valdovinos y Brenda Osnaya en la categoría de silla de ruedas varonil y femenil, respectivamente.

“Me gustó mucho más esta ruta. La superficie en su totalidad es casi plana. Puedo trabajar y llevar un ritmo más constante. [Lo más demandante] fue por ahí del kilómetro seis o siete. Por ahí es donde empecé a sentir ese esfuerzo extra. Sabía que tenía que dosificarme bien”, concluyó el paratleta.

[Publicidad]

¿Qué sigue para Gonzalo Valdovinos y Michel Muñoz?

El siguiente reto de Gonzalo Valdovinos será el Gran Premio Mundial de Paratletismo en Tlaxcala, mismo que se disputará entre 21 y 24 de julio. En agosto, competirá nuevamente en el Maratón de la Ciudad de México, donde el año pasado culminó en el tercer lugar.

Mientras que, por su parte, Michel Muñoz estará en el Campeonato Mundial de Remo que se competirá del 24 al 30 de agosto en Ámsterdam, Países Bajos.