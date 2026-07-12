Si estás buscando un smartphone con buen rendimiento, amplio almacenamiento y funciones impulsadas por inteligencia artificial sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar.

El Infinix Note 60 con 16 GB de RAM se encuentra disponible en tan solo $5,926.80, gracias a un descuento del 12% que lo convierte en una atractiva opción dentro de la gama media.

Este equipo está pensado para quienes utilizan el celular para trabajar, estudiar, disfrutar de videojuegos o consumir contenido multimedia, ofreciendo un equilibrio entre potencia, diseño y precio.

¿Por qué vale la pena comprar el Infinix Note 60?

El Infinix Note 60 incorpora especificaciones que buscan brindar una experiencia fluida durante el uso diario. Entre sus principales características destacan:

Pantalla de alta tasa de refresco para una navegación más suave.

Hasta 16 GB de RAM (considerando la expansión de memoria compatible), ideal para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Amplio almacenamiento interno para guardar fotografías, videos, aplicaciones y documentos.

Procesador optimizado para tareas cotidianas, redes sociales y entretenimiento.

Cámara principal con inteligencia artificial para mejorar las fotografías en distintas condiciones de iluminación.

Batería de gran capacidad con carga rápida para mantener el dispositivo activo durante gran parte del día.

Sistema operativo Android con funciones inteligentes para mejorar la productividad.

Diseñado para quienes exigen un buen rendimiento

Uno de los mayores atractivos del Infinix Note 60 es su capacidad para ofrecer una experiencia ágil en actividades como videollamadas, edición básica de fotografías, reproducción de contenido en streaming y juegos casuales.

Su memoria RAM permite alternar entre aplicaciones con mayor facilidad, mientras que el almacenamiento interno brinda espacio suficiente para conservar archivos sin preocuparte por liberar memoria constantemente.

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Un diseño moderno que llama la atención

Además de su rendimiento, este smartphone destaca por su diseño estilizado y acabados modernos que le otorgan una apariencia premium. Su pantalla de gran tamaño ofrece una experiencia cómoda para ver películas, series, videos en redes sociales o seguir eventos deportivos desde cualquier lugar.

Gracias a su batería de larga duración, también es una buena opción para quienes pasan varias horas fuera de casa y necesitan un dispositivo confiable durante toda la jornada.