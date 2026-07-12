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Un tracto camión embistió a elementos de la Guardia Nacional y personal de la autopista Guadalajara – Tepic que atendían un choque entre dos vehículos de carga y provocó la muerte de 10 personas además de dejar a otras 10 lesionadas.
El incidente se registró cerca del mediodía de este domingo en el kilómetro 69, antes de llegar a la caseta de Plan de Barrancas en el municipio de Magdalena, Jalisco; tras retirar uno de los dos vehículos involucrados en el primer choque, los agentes de la Guardia Nacional y el personal de la autopista permanecían en el sitio supervisando las maniobras para retirar el segundo camión de carga.
En ese momento el chofer del tercer tractocamión perdió el control por una falla mecánica en los frenos y se impactó contra la unidad que estaban removiendo las autoridades; el golpe provocó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados otros cuatro automóviles y la patrulla de la Guardia Nacional.
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Uno de los vehículos de carga se incendió y el fuego se propagó al otro camión y a tres de los autos involucrados consumiéndolos por completo; elementos de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit adscritos a la base regional de Jala, acudieron al lugar para combatir el incendio y atender a las personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales de Tepic y Guadalajara para recibir atención.
Al remover los restos de los vehículos calcinados los rescatistas localizaron a las 10 personas fallecidas cuya identidad aún se desconoce.
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La autopista permaneció cerrada mientras el personal forense y agentes ministeriales procesaban la escena; de forma extraoficial se ha señalado que dos elementos de la Guardia Nacional están entre los 10 heridos y que entre las personas fallecidas hay dos menores.
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dmrr/ml
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