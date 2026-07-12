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Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora anunció una recompensa de hasta un millón de pesos por cada uno de los tres reos que escaparon del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 2 de Hermosillo durante la madrugada del sábado 11 de julio.
La medida busca obtener información eficiente, veraz, precisa y oportuna que permita la captura de Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milán Tena y Paul Alexis Téllez Olguín, quienes permanecen prófugos tras la evasión registrada en el penal ubicado sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.
De acuerdo con las fichas de búsqueda difundidas por la Fiscalía, Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny”, es buscado por su probable participación en delitos como asociación delictuosa, corrupción de menores, homicidio calificado en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, secuestro agravado y delitos contra la salud.
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Por su parte, Omar Milán Tena y/o Omar Millán Tena, también identificado como “El Mike” o “Myke”, enfrenta investigaciones por asociación delictuosa, homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en número de dos y narcomenudeo en la modalidad de posesión simple de marihuana.
En tanto, Paul Alexis Téllez Olguín, alias “El Güero”, es requerido por su probable responsabilidad en homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, asociación delictuosa en concurso real de delitos y narcomenudeo por posesión de metanfetamina con fines de comercio.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó previamente que los tres internos cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes y que su ausencia fue detectada alrededor de las 5:30 horas, durante el pase de lista realizado por personal penitenciario.
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Tras confirmarse la fuga, se activó un operativo conjunto con la participación de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes mantienen labores de inteligencia, vigilancia y búsqueda en distintos puntos de Sonora.
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Las autoridades también iniciaron una investigación para esclarecer cómo ocurrió la evasión y determinar posibles responsabilidades al interior del centro penitenciario.
La Fiscalía de Sonora pidió a la ciudadanía colaborar con información que permita localizar a los prófugos.
Los reportes pueden realizarse al teléfono (662) 289-8800, extensiones 15340 y 15343, al correo electrónico sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx, o bien a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.
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