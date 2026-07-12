El descontento civil surge a raíz del cuestionamiento público en torno a un convenio de cooperación hídrica pactado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) del estado de Chihuahua y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav), el cual mantiene una vigencia proyectada hasta el año 2027.

Esta movilización, impulsada inicialmente en la red social TikTok por la creadora de contenido identificada como @amigamagica, ha convocado a una manifestación simultánea programada para el sábado 1 de agosto a las 09:30 horas.

De acuerdo con los carteles oficiales difundidos en las plataformas digitales, los puntos de reunión confirmados abarcan desde la Estela de Luz con destino al Zócalo en la Ciudad de México, hasta rutas específicas en el interior de la república: en Tabasco la concentración inicia de la Quinta Grijalva a la Plaza de las Armas; en Pachuca (Hidalgo) partirá del Reloj al Palacio de Gobierno; en Ciudad Juárez (Chihuahua) el punto de encuentro es el Monumento a Benito Juárez; mientras que en Jalisco la protesta se concentrará en la Avenida Juárez con dirección a la Plaza Liberación.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

Lee también: ¿Por qué la decisión de no tener hijos ha aumentado entre jóvenes?; UNAM explica algunos factores

Irregularidades normativas y la postura de la Cancillería mexicana

El núcleo del debate jurídico recae en la validez del pacto firmado en 2023 bajo la administración de la gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo con una entrevista concedida al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Luis Andrés Rivera Levario (vocero de la organización civil Salvemos los Cerros de Chihuahua) dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un oficio formal donde especifica de manera oficial que (tras una búsqueda exhaustiva, amplia y suficiente) no se localizaron instrumentos jurídicos vigentes celebrados entre el gobierno de Israel y el estado de Chihuahua.

[Publicidad]

Debido a esta omisión, los activistas señalan una abierta violación a las normas vigentes del derecho internacional y nacional. De acuerdo con el marco de la Ley sobre la Celebración de Tratados (documento de validez jurídica oficial consultable a través del Gobierno de México), los artículos 6 y 9 de dicho ordenamiento establecen la obligatoriedad de registrar cualquier acuerdo interinstitucional de carácter internacional ante la Cancillería.

Al carecer de este estatus ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), la organización civil sostiene que el convenio opera en la total opacidad. "Quedó en una situación en un limbo donde es imposible solicitar cuentas, ya que no existe jurídicamente", puntualizó Rivera Levario.

Foto: captura de pantalla en redes sociales.

Objeciones al modelo de gestión y riesgos técnicos en el suelo desértico

Más allá de los vacíos legales, los activistas manifiestan una profunda preocupación por el modelo técnico que la cooperación internacional pretende implementar en la región del norte del país. De acuerdo con las declaraciones del vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua, las propuestas que contemplan procesos de ósmosis inversa para purificar el recurso carecen de sustento geográfico regional:

[Publicidad]

"En Chihuahua no hay mar. Lo que sí hay problema, por ejemplo, de desalinización, aquí hay pozos acuíferos que se están salinizando por el mal manejo precisamente y nos vienen a ofrecer una solución de alto riesgo donde el agua hipersalada de los procesos de purificación... (daña) la sanilización de los suelos", explicó el representante.

De igual forma, el colectivo expone que la verdadera solución ante la crisis hídrica regional no radica en la intervención de tecnologías extranjeras de alto riesgo, sino en la estricta protección de las zonas naturales de recarga hídrica, así como en una reconversión agrícola e industrial profunda.

Ante la falta de claridad, la comunidad civil exige de manera formal que las autoridades delimiten las responsabilidades correspondientes y den por terminado un acuerdo catalogado por los manifestantes como inexistente.

[Publicidad]

@amigadatemagia Ya nos organicé para que no salgan con que no estamos unidos, despiertos, enojados, somos apáticos, ignorantes o tenemos miedo. #MiCasaNoEsTuGaza ♬ sonido original - Amiga Mágica

También te interesará:

¿Qué hacer cuando las hojas de tus plantas se ponen amarillas?; conoce el truco para recuperar su color

Adiós a las humedades en casa; los mejores consejos de los expertos para prevenir goteras

[Publicidad]

Limpieza profunda en el hogar; el método paso a paso para lavar colchones y sofás sin esfuerzo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov