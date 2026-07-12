Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no interviene para regular los procesos adelantados de designación de candidatos que ocurren ya en algunos partidos políticos, la elección de 2027 está en entredicho, alertan consejeros electorales, exconsejeros y especialistas.

Consultados por EL UNIVERSAL, coinciden en que el Instituto Nacional Electoral va con meses de retraso al arbitraje del proceso electoral 2026-2027, lo que podría acarrear la eventual pérdida de confianza en la elección y trastocar la credibilidad en los resultados, sobre todo entre los nuevos partidos políticos.

Aunque los tiempos legales marcan que el inicio del proceso será en septiembre próximo, varios partidos políticos se han adelantado con los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos, sin que el INE tenga aún lineamientos para regular estas actividades partidistas, anteriormente consideradas como actos anticipados de campaña.

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Hasta ahora, a partir del 22 de junio, Morena, PAN y PRI comenzaron su registro de aspirantes a precandidatos con cargos abstractos, como coordinadores de los Comités de Defensa de la Soberanía, defensores de México y defensores de la Patria, la Familia y la Libertad.

Hasta el momento se tiene la consciencia de que estos aspirantes serán, eventualmente, sus precandidatos y, posteriormente, candidatos a gobernador.

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Más grave que eso es lo que considera el expresidente del INE Lorenzo Córdova: “El INE no sólo llega tarde al proceso, sino que es un responsable directo de que los partidos cometan y perpetúen esa ilegalidad. El INE decidió no ejercer su facultad de vigilancia por condescendencia, primero, con Morena y, luego, con otros partidos.

“El INE decidió darles forma, avalarlos y regularlos al no aplicar simple y llanamente la ley y que la consecuencia fuera perder la candidatura por comenzar con actividades públicas antes del tiempo de precampaña”.

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Pérdida de confianza en las elecciones

El consejero Arturo Castillo admite que “el INE va tarde al arbitraje de un partido que ya comenzó”, y comenta que la consecuencia clara al mensaje que está enviando el INE de ser “un árbitro que no arbitra”, es que “se va a cuestionar la legitimidad del proceso electoral que apenas va a empezar”.

“Eso también tiene una consecuencia no sólo para el INE y su credibilidad. Tiene una consecuencia para la legitimidad de las personas que resulten ganadoras en el proceso electoral que viene. Y eso es lo que, insisto, me parece sumamente delicado. Porque el INE no estaría garantizando estas reglas de piso parejo para todos los jugadores o, por lo menos, para evitar la sospecha o la impresión de que no se están cumpliendo los tiempos que establece la ley”.

Para Lorenzo Córdova, ese mismo escenario es preocupante, ya que el INE ha sido señalado, en tiempos recientes, de tener consejeros cooptados por el partido en el gobierno federal, lo que ya pone en el ojo público la posible pérdida de confianza en el instituto.

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“José Woldenberg decía que la construcción de la confianza es un proceso largo y trabajoso. Costó mucho tiempo construir esa confianza en el INE, porque México venía de procesos electorales sin credibilidad. Y lamentablemente esa confianza se puede perder en una sola elección cuestionada.

“El INE ha sido generalizadamente acusado de sesgo, y creo que con este tema, el INE sí, en su momento, volteó hacia otro lado y permitió que los actos de simulación de los partidos pasaran”, reconoce Córdova Vianello.

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Contenido de los lineamientos

Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, sí es necesario que los consejeros del INE regulen la ilegalidad de alguna manera, puesto que ya existe. A su consideración, primero debe limitarlos. “Si se trata de un proceso interno, no debe ser público, por ejemplo”, dice para EL UNIVERSAL.

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“Si Morena quiere hacer un ejercicio interno, debe hacerlo a puerta cerrada y no difundirlo como un evento público, por ejemplo. Y luego, si lo van a hacer, debe medirse cuánto gastan para sumarlo a gastos de precampaña, como ya lo ha sugerido el consejero Arturo Castillo.

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“El INE debe poner orden en la cancha del juego, esa es su obligación. Y si la ley es incompleta, imprecisa, y si los partidos le dan la vuelta mediante vericuetos de interpretación jurídica, el INE debe poner un alto, simple y llanamente. Debe propiciar que la cancha que ya está dispareja deje de estar más inclinada”, afirma Ugalde.

En contraste, Lorenzo Córdova consideró que si el INE emite lineamientos estaría siendo condescendiente con dicha irregularidad.

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