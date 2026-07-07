El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, ejecutó dos simulacros en materia de voto electrónico, los cuales permitieron evaluar y validar la robustez y confiabilidad del sistema.

En este sentido, explicó que durante el primer simulacro participaron 804 personas de las mil 42 registradas, equivalentes al 77%, mientras que en el segundo se registraron 713 votos de las mil 61 ciudadanas y ciudadanos inscritos, es decir, el 67%.

Detalló que la realización de los ejercicios aportan evidencia concreta acerca del funcionamiento operativo del sistema de voto electrónico y reflejan la voluntad del INE de someter sus procesos a pruebas ciudadanas, generando certeza y credibilidad en un entorno tecnológico que exige total transparencia algorítmica y supervisión continua.

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Precisó que dichos ejercicios forman parte del último informe trimestral sobre los avances del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, así como de una estrategia de evaluación y mejora continua, cuya intención es optimizar los procesos de credencialización, registro y votación desde el extranjero, garantizando que cada paso del procedimiento sea verificable y abierto a la valoración ciudadana.

Además, puntualizó que el informe destaca que la estrategia de comunicación institucional alcanzó 49 mil 859 impactos en televisión, acercando información clave a quienes viven fuera del país.

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En tanto, en materia de atención ciudadana, apuntó que el Inetel registró 31 mil 848 solicitudes de orientación, cifra que, dijo, muestra la magnitud de la demanda de la diáspora mexicana y la importancia de los mecanismos de acompañamiento institucional, donde cada consulta atendida representa un compromiso cumplido.

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