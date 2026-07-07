Progreso, Yucatán. - Las autoridades estatales reforzaron las acciones para combatir la pesca furtiva en el litoral yucateco mediante operativos de vigilancia permanentes y advirtieron que los responsables se enfrentarán a sanciones penales, como la prisión.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) señaló que existen zonas donde históricamente se registra una mayor incidencia de esta actividad ilícita, entre ellas Celestún, Sisal y algunos puntos de Progreso, considerados áreas prioritarias para la inspección.

Lila Frías Castillo, titular de la Sepasy, precisó que las especies, cuya extracción está prohibida de forma permanente, son el pepino de mar y el caracol blanco.

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Admitió que durante las acciones de vigilancia se han asegurado pulpo y langosta capturados fuera de temporada, “práctica que afecta la reproducción de los recursos marinos y genera pérdidas para el sector pesquero legal”.

Frías Castillo advirtió que las personas que incurran en pesca furtiva no sólo se exponen a sanciones administrativas o económicas, “sino también a procesos judiciales que pueden derivar en penas de prisión”.

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Indicó que los pescadores que han sido sorprendidos en estas prácticas ilegales en la costa yucateca, también se encuentran aquellos que provienen de otras entidades del país, como Campeche, Tabasco y Veracruz.

Recordó que hace un par de semanas, tres pescadores fueron detenidos con 250 kilos de pepino de mar frente a las costas de Dzilam de Bravo, los cuales ya fueron vinculados a proceso, por lo que enfrentarán su juicio en prisión.

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