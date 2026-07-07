Pachuca. - Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio en contra de un exelemento de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, identificado como Marco Antonio “N.”, por los delitos de feminicidio, homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa, derivados del ataque contra cinco integrantes de una familia, en el que tres personas perdieron la vida, entre ellas quien fuera su expareja.

La Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo acreditó durante el juicio la responsabilidad del acusado, quien atacó con un arma punzocortante a la familia de quien fuera su pareja, identificada como Rosaura “N.”.

Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2025, en que Marco Antonio “N” ingresó al domicilio de Rosaura, ubicado en la comunidad de Azoyatla, en Mineral de la Reforma, y con un arma punzocortante atacó a Rosaura, a sus padres y a sus hermanos. Como consecuencia de la agresión, perdieron la vida Rosaura, su madre y uno de sus hermanos, mientras que los otros dos familiares resultaron gravemente lesionados.

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Con el fallo condenatorio concluyó la etapa de juicio oral y el proceso avanzará a la audiencia de individualización de sanciones la cual fue programada para el próximo 9 de julio, fecha en la que el Tribunal determinará la pena que deberá cumplir el sentenciado, además de las medidas de reparación del daño.

Este caso generó una amplia indignación en Hidalgo, debido a que la víctima había denunciado en distintas ocasiones el acoso y la violencia que presuntamente ejercía su expareja. Incluso, durante una audiencia manifestó que su vida estaba en peligro, sin que, de acuerdo con sus familiares, se implementaran las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

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Asimismo, existían antecedentes relevantes, entre ellos una privación ilegal de la libertad ocurrida el 10 de octubre de 2024, en que Rosaura fue vista por última vez en la colonia Campestre Villas de la Loma. Posteriormente se confirmó que había sido retenida contra su voluntad. Por esos hechos, Marco Antonio “N.” fue ingresado al Cereso de Pachuca y vinculado a proceso; sin embargo, una jueza determinó que podía continuar el procedimiento en libertad, situación que posteriormente derivó en el asesinato de Rosaura.

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