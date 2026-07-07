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Ciudad Victoria. - El gobernador Américo Villarreal Anaya lanzó una sugerencia a los integrantes de su administración estatal, que tengan alguna aspiración de participar en la elección del 2027, “pues es el momento de definirse”.
Al llegar a palacio de Gobierno del Estado, el mandatario tamaulipeco ofreció una entrevista en la que advirtió a sus colaboradores que todos tienen una gran responsabilidad.
“Y que todavía nos falta más de una tercera parte de esta administración y que es un tiempo muy bueno para consolidar y todavía iniciar algún otro proyecto que podamos dejar para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos y que si tienen alguna aspiración desde el punto de vista electoral, pues es el momento de definirse”, expresó.
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-¿Cuántas renuncias más se han previsto con el proceso electoral?
“Vamos a ver en ese sentido, también hay gente que tiene esas perspectivas, esas proyecciones estamos todavía en una condición, si bien ya se definieron muchas cosas, yo les hago el ejemplo cuando estábamos pendientes de las reformas electorales en un momento es como decir sobre qué tablero vamos a jugar, de ajedrez de damas chinas de backgammon, para que dependiendo del tablero que se vaya a darle esas consideraciones, pues a ver de los actores políticos o de la oferta política de cada uno de los partidos”.
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Villarreal consideró que también es así en el propio Movimiento de Regeneración Nacional, “pues cuáles son estos actores que van a poderse tener en las consideraciones de las reglas para poder participar en este tablero electoral, que se van a estar adecuando, y de acuerdo a esas perspectivas y en las encuestas que hará el partido en su momento, pues tendrán que separarse del cargo para poder participar”.
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dmrr/cr
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