Metrópoli | 07-07-26 | 17:34 |

Cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “” fueron detenidos en la por elementos federales y capitalinos.

Los detenidos fueron identificados como Osvaldo Aldair, de 21 años; Maximiliano Farid, de 20; Joaquín, de 27, y , de 20 años.

De acuerdo con las autoridades, Osvaldo Aldair y Maximiliano Farid contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

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Durante la inspección, les aseguraron dosis de marihuana y de metanfetamina, así como un arma de fuego corta. Fotos: Especiales
Durante la inspección, les aseguraron dosis de marihuana y de metanfetamina, así como un arma de fuego corta. Fotos: Especiales

“La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante los cuales se dio seguimiento a personas presuntamente relacionadas con actividades de extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en la zona poniente de la Ciudad de México”, se lee en el comunicado.

Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Según la narrativa, los agentes ubicaron un vehículo en el que viajaban los cuatro sospechosos y le marcaron el alto para realizar una revisión preventiva.

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Durante la inspección aseguraron 106 dosis de marihuana, un paquete con el mismo enervante, varias dosis de metanfetamina, un arma de fuego corta, un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban.

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Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

vr/cr

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