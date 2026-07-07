En plena temporada de lluvias, la alcaldía Miguel Hidalgo arrancó con el Programa Antibaches 2026, con el que busca cubrir mil 750 baches en distintas colonias de la demarcación.

Por segundo año consecutivo, 350 funcionarios dejarán sus escritorios y saldrán a las calles para formar cuadrillas y tapar baches.

“Antibaches 2026 está de regreso y ahora todo el Gabinete y el equipo de la alcaldía vamos a echarle montón a los baches que se empiezan a formar a partir de las lluvias”, apuntó el edil panista.

"Todo el Gabinete y el equipo de la alcaldía vamos a echarle montón a los baches", mencionó el edil panista. Foto: Especial

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Desde la colonia Daniel Garza, Tabe dio el banderazo de salida a lo que llamó el "Heroico Cuerpo de Bacheo”, que sumado a los grupos de trabajo permanentes de las áreas de Obras y Servicios Urbanos, “le echarán montón a los baches”.

“Cuando nos planteamos tener las mejores calles de la Ciudad, esto no surge por arte de magia ni por decreto, sino poniendo todo nuestro esfuerzo en lograr ese objetivo y con todo y las limitaciones de recursos que tenemos, no hay pretexto, no hay culpas, no culpamos a otros gobiernos, nosotros asumimos la responsabilidad y salimos a la calle”, dijo.

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El alcalde dijo que con las lluvias atípicas que se han registrado prevén que se forme una mayor cantidad de baches, lo que rebasará las capacidades del equipo de repavimentación y bacheo, por ello entre todos pondrán manos a la obra y al bache, y en una primera etapa, durante el mes de julio, taparán 600 baches de los mil 120 reportados por la ciudadanía a través de la ventanilla del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).

Mauricio Tabe informó que se repavimentarán 50 calles de la demarcación y se estará mapeando y corrigiendo otras 70 calles más. Foto: Especial.

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Adicional a ello, informó que se repavimentarán 50 calles de la demarcación y se estará mapeando y corrigiendo otras 70 calles más, junto con los tramos más deteriorados, lo que representa un presupuesto de más de 40 millones de pesos.

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De ahí que insistió en su petición para que el predial que pagan los vecinos se quede en las colonias para la mejora de las calles, porque “aunque se quisiera repavimentar todas las calles, no hay dinero”.

“Pero en el caminito lo que vamos a hacer es poner manos a la obra y manos al bache, por eso todo el equipo sabe que la principal responsabilidad es responder a las necesidades de nuestras vecinas y vecinos y cuando viene una tormenta todos salimos a atender a los vecinos, entre todos les echamos montón a las emergencias y ahora se nos va a venir la emergencia de los baches y entre todos le vamos a echar montón a esto”.

Por segundo año consecutivo, 350 funcionarios dejarán sus escritorios y saldrán a las calles. Foto: Especial

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Tabe dijo que se intervendrán las colonias con mayor número de reportes como Argentina Antigua, Tacuba, Tacubaya, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, Observatorio y Daniel Garza, entre otras.

Recordó que con el Antibaches 2025 se taparon más de dos mil baches, demostrando que cuando un gobierno pone manos a la obra y trabaja en equipo, las cosas sí cambian. Y el objetivo es muy claro: menos baches, mejores calles y una mejor calidad de vida para todas las familias de Miguel Hidalgo.

vr/cr