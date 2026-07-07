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Familiares, amigos y vecinos de Camila Rodríguez García, adolescente de 15 años desaparecida desde el pasado 4 de julio, bloquean la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la avenida Cruz Blanca, en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, para exigir que las autoridades intensifiquen su búsqueda.
La manifestación se lleva a cabo con dirección hacia Morelos, donde los inconformes cerraron la circulación para demandar mayores avances en la localización de la menor.
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El bloqueo provoca afectaciones viales en la autopista México-Cuernavaca, generando largas filas de vehículos.
Los manifestantes solicitan a las autoridades capitalinas reforzar las labores de búsqueda e investigación, además de mantener una comunicación constante con la familia sobre los avances del caso.
LL
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