Familiares, amigos y vecinos de Camila Rodríguez García, adolescente de 15 años desaparecida desde el pasado 4 de julio, bloquean la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la avenida Cruz Blanca, en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, para exigir que las autoridades intensifiquen su búsqueda.

La manifestación se lleva a cabo con dirección hacia Morelos, donde los inconformes cerraron la circulación para demandar mayores avances en la localización de la menor.

Lee también Recuperación de motocicleta robada termina en tragedia en Tepoztlán; ataque deja dos repartidores muertos

El bloqueo provoca afectaciones viales en la autopista México-Cuernavaca, generando largas filas de vehículos.

Los manifestantes solicitan a las autoridades capitalinas reforzar las labores de búsqueda e investigación, además de mantener una comunicación constante con la familia sobre los avances del caso.

LL