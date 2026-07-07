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Tepoztlán, Mor.- El rescate de una motocicletas robadas arrojó como saldo dos repartidores por aplicación muertos, tres heridos de arma de fuego y al menos tres personas detenidas en la colonia Tetenco del Pueblo Mágico de Tepoztlán, informaron las autoridades.
La tragedia comenzó con el robo de una motocicleta a un repartidor por aplicación y continuó con la localización del vehículo sobre la calle Halcones. Cinco compañeros del trabajador decidieron acudir al sitio para tratar de recuperarla.
Cuando llegaron al lugar fueron recibidos a balazos por un grupo de sujetos que posteriormente huyeron de la zona.
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Paramédicos y elementos policíacos atendieron la emergencia; dos de las víctimas ya no contaban con signos vitales, mientras que los tres sobrevivientes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Minutos después fuerzas de seguridad dispusieron un operativo en la zona que permitió el aseguramiento de al menos tres personas, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente.
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La Fiscalía del Estado realizó el procesamiento de la escena e inició las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar la participación de los detenidos, así como el móvil de la agresión.
LL
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