En Grupo Bimbo, nuestros productos comienzan en la tierra, donde se cultivan ingredientes clave para nuestro portafolio. Por eso, impulsar la agricultura regenerativa es también una estrategia para asegurar el abastecimiento futuro de esos ingredientes y fortalecer la resiliencia de nuestra cadena de suministro. Por eso, hablar de agricultura regenerativa es hablar del origen de lo que hacemos y de la forma en que buscamos asegurar la disponibilidad de ingredientes clave en el largo plazo, fortalecer la resiliencia del campo y acompañar a las comunidades productoras que forman parte de nuestra cadena de valor.

La relevancia de este tema es cada vez más clara. De acuerdo con la FAO¹ (por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization), el 75% de los suelos en América Latina y el Caribe se encuentra degradado, lo que genera pérdidas económicas de hasta 60,000 millones de dólares anuales por la reducción en la producción agrícola. Este desafío nos recuerda una realidad fundamental: no puede haber seguridad alimentaria sin suelos saludables. Por ello, avanzar hacia modelos que ayuden a conservar y regenerar los suelos es una prioridad para el futuro de la alimentación.

La agricultura regenerativa ofrece una respuesta concreta a estos desafíos. Más que una práctica aislada, es un enfoque que fortalece los sistemas agrícolas desde su base, mejora la salud del suelo, favorece la biodiversidad, hace un uso más eficiente del agua y contribuye a una producción más resiliente y sostenible.

Un suelo más sano ayuda a retener mejor el agua, reducir la erosión y sostener sistemas productivos más fuertes.

A su vez, la biodiversidad contribuye a procesos esenciales como la polinización, el control natural de plagas y la estabilidad de los ecosistemas agrícolas. Esta transformación requiere tiempo, medición, acompañamiento técnico y adaptación a cada región, cultivo y tipo de suelo. Por eso, trabajamos bajo un marco global que nos permite avanzar con principios comunes y reconocer las necesidades específicas de cada mercado.

En el terreno, esto se traduce en impulsar prácticas como labranza cero o reducida, cultivos de cobertura, rotación de cultivos y uso de fertilizantes orgánicos y biológicos. También implica acompañar a agricultores con asistencia técnica, acceso a información y colaboración de largo plazo. La meta no es solo producir de una forma distinta, sino fortalecer los sistemas agrícolas que sostienen nuestra operación y el futuro de la alimentación.

Nuestro compromiso con la agricultura regenerativa se basa en tres pilares: restaurar la salud del suelo, fortalecer la biodiversidad y construir sistemas agrícolas más resilientes que aseguren la disponibilidad futura de ingredientes.

Este camino solo puede construirse con otros. La transformación del campo requiere la participación de agricultores, proveedores, molineros, centros de investigación, universidades y aliados especializados. En Grupo Bimbo trabajamos con distintos actores de la cadena de valor, incluyendo organizaciones como CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) y Earthworm Foundation, para acelerar el aprendizaje, fortalecer capacidades y avanzar con una visión compartida.

El alcance de este trabajo es significativo. Al cierre de 2025, contamos con más de 500 mil hectáreas bajo prácticas de agricultura regenerativa, reflejando la escala de una estrategia que busca transformar la manera en que nos relacionamos con el campo. Nuestro objetivo de largo plazo es que el 100% de nuestros ingredientes clave provengan de tierras cultivadas bajo prácticas regenerativas hacia 2050.

Esta estrategia también está estrechamente vinculada con nuestra visión de nutrición positiva. Para ofrecer alimentos con mejor nutrición y calidad, es necesario mirar toda la cadena de valor y reconocer que una mejor alimentación comienza mucho antes de que un producto llegue al anaquel: empieza en la tierra donde se cultivan sus ingredientes.

Cuidar el suelo es invertir en el futuro de la alimentación. En Grupo Bimbo estamos convencidos de que las decisiones que tomamos hoy, junto con agricultores, proveedores y aliados, fortalecerán la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios y asegurarán la disponibilidad de ingredientes para las próximas generaciones. Por eso seguiremos impulsando soluciones que fortalezcan el campo, protejan los recursos naturales y contribuyan a construir sistemas alimentarios más resilientes, desde el origen de nuestros ingredientes hasta la mesa de millones de personas.

¹https://openknowledge.fao.org/items/b977c99a-0936-4258-aadc-8abd30429038

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