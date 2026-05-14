Como parte de los avances globales de Grupo Bimbo, el 98 por ciento de sus productos de consumo diario cuentan con un perfil nutricional óptimo dentro de su categoría, de acuerdo con el Informe Anual Integrado “Celebramos lo que nos une”, el cual detalla los progresos de la panificadora en su estrategia de sustentabilidad al cierre de 2025.

Productos como panes, bollería, english muffins y bagels salados forman parte del portafolio diario, el cual ha aumentado su contenido de fibra, proteína, granos enteros y vitaminas. Además, la empresa ha reducido la presencia de sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas y trans en distintas categorías de su portafolio.

Foto: especial

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Los esfuerzos de Grupo Bimbo en materia de nutrición le permitieron posicionarse en el cuarto lugar entre las empresas de alimentos mejor evaluadas a nivel global por Access to Nutrition Initiative (ATNi), fundación independiente con sede en los Países Bajos que analiza a las 30 compañías de alimentos más grandes del mundo.

El reconocimiento ubicó a la empresa mexicana sólo por detrás de compañías enfocadas en productos lácteos y yogurt. Además, Grupo Bimbo obtuvo la calificación más alta en la categoría “Nutrición Accesible”, gracias a las mejoras implementadas en la calidad nutrimental de sus productos.

La empresa mexicana fue reconocida por Access to Nutrition Initiative entre las compañías de alimentos mejor evaluadas del mundo. Foto: especial

La distinción otorgada por ATNi estuvo basada en la calidad nutrimental del portafolio, gobernanza, prácticas de marketing, etiquetado y accesibilidad. Cabe mencionar que actualmente el 99 por ciento de sus productos de consumo diario no contienen saborizantes artificiales y el 48 por ciento de sus ventas netas totales corresponde a productos con calidad nutrimental óptima.

¿Qué es Nutrición Positiva?

Para evaluar la calidad nutrimental de sus productos, Grupo Bimbo utilizó la metodología Health Star Rating, sistema oficial de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, modelo que evalúa alimentos empacados mediante una escala de 0.5 a 5 estrellas, considerando el perfil nutricional completo de cada producto.

Aquellos alimentos que alcanzaron una calificación de 3.5 estrellas o más fueron catalogados dentro de la categoría de calidad nutrimental óptima verificable. Con ello, la panificadora busca ofrecer opciones alineadas con las nuevas necesidades y hábitos de consumo de sus clientes.

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Sobre este avance, Patricia Villalobos, directora Global de Investigación y Desarrollo de Grupo Bimbo, señaló que la transformación de las recetas de la compañía inició en 2008 y que “los resultados hoy observados en calidad nutrimental reflejan ese proceso de mejora continua”.

La panificadora mexicana destacó avances en nutrición, sustentabilidad e inclusión en su Informe Anual Integrado 2025. Foto: especial

¿Cuáles son los productos de Bimbo que tienen Nutrición Positiva?

Bimbo cuenta con un amplio portafolio de productos de consumo diario que promueven una Nutrición Positiva. Entre sus principales categorías se encuentran panes, bollería, english muffins y bagels salados. En México, la compañía ofrece marcas reconocidas como Bimbo Blanco, Bimbo Cero Cero, Bimbo Natural y Bimbo Integral, además de productos icónicos como Medias Noches y Bimbollos, por mencionar algunos.

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