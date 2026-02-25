Eligen a Grupo Bimbo como la más responsable de México

Grupo Bimbo se colocó nuevamente en el primer lugar del ranking Las Empresas Más Responsables ESG de México 2025, elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), con lo que suma 12 años consecutivos como la compañía mejor evaluada del país en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. También fue reconocida en primer lugar dentro del sector alimentos.

El ranking Merco ESG mide el desempeño de las compañías en tres dimensiones: impacto ambiental (E), responsabilidad social (S) y gobierno corporativo (G), mediante una metodología que integra la opinión de directivos, analistas, expertos y diversos grupos de interés, además de auditorías externas.

La compañía ha desarrollado en los últimos años una estrategia de sustentabilidad alineada a estándares globales, que incluye acciones en energía renovable, agricultura regenerativa, economía circular y nutrición.

Entre los avances reportados, la empresa informó que a nivel global alcanzó 100% de reúso de agua respecto a su año base 2020, además de que 99% de sus empaques son reciclables. Asimismo, señaló que gestiona más de 500 mil hectáreas bajo prácticas de agricultura regenerativa, orientadas a mejorar la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad sostenible.

Estas medidas forman parte de una visión de largo plazo orientada a reducir su huella ambiental y fortalecer la resiliencia de su cadena de suministro, uno de los ejes clave para la industria alimentaria.

Foto: cortesía Grupo Bimbo

En materia de nutrición, Grupo Bimbo ha impulsado la reformulación progresiva de su portafolio para responder a las tendencias de consumo y estándares internacionales de salud.

La empresa señaló que actualmente el 100% de sus productos de consumo diario están libres de saborizantes y colorantes artificiales, mientras que aproximadamente 98% alcanza o supera 3.5 estrellas en el sistema Health Star Rating (HSR), un indicador internacional que evalúa el perfil nutricional de los alimentos.

La estrategia busca fortalecer la transparencia hacia los consumidores y ofrecer productos con mejores perfiles nutricionales, en línea con las exigencias regulatorias y la creciente demanda por opciones más saludables.

Durante el último periodo, más de 260 proyectos de su programa social Buen Vecino beneficiaron a más de 530 mil personas en distintas regiones del mundo. Asimismo, mediante la iniciativa deportiva Bimbo Global Race, en la que participaron más de 400 mil corredores, se donaron más de tres millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos internacionales.

Estas acciones forman parte de la estrategia social corporativa de la compañía, enfocada en fortalecer el vínculo con las comunidades donde opera y contribuir a la reducción del desperdicio alimentario y la inseguridad nutricional.

El resultado del monitor Merco se da en un contexto donde los criterios ESG son clave para la competitividad, el acceso a financiamiento y la reputación; en México, cada vez más grandes empresas los integran a su operación y visión de largo plazo.

