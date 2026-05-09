Registro de celulares en México: ¿debo registrar mi número si vivo en el extranjero?; esto se sabe

En enero de 2026 dio inicio el registro celulares en México, un proceso obligatorio que deberán realizarlo aquellas personas que cuenten con una línea telefónica activa, vinculada a cualquier tipo de servicio y compañía, tales como Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Atlán.

Esta iniciativa nacional de identificación de líneas telefónicas busca eliminar el anonimato, disminuyendo los delitos de extorsión o fraude. Para ello, cada número celular tendrá que estar asociado a los datos personales de una persona física o moral, mediante su CURP o RFC.

Los lineamientos de esta regulación fueron aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y forman parte de un esquema de control administrativo y de verificación de identidad, que tiene el objetivo de mantener el padrón de usuarios actualizado, garantizando su seguridad.

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Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

¿Debo registrar mi línea celular si vivo en el extranjero?

Sí, si cuentas con una línea telefónica mexicana activa, ya sea física o eSIM, y vives en el extranjero, debes registrarla antes del próximo martes 30 de junio de 2026 para evitar la suspensión inmediata del servicio, la perdida de saldo y la baja del número.

Durante esta suspensión, los usuarios únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana, como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador. Una vez realizado el registro, el servicio se reactivará.

¿Cómo registrar mi número telefónico?

Para realizar el trámite se necesita tener a la mano datos personales y documentos vigentes que avalen la identidad de la persona o razón social en México, tales como credencial INE, pasaporte o CURP. En caso de las personas que vivan en el extranjero, deberán presentar:

Pasaporte vigente

CURP temporal para extranjeros

Además, tendrán que proporcionar su nombre completo, exactamente como está escrito en su identificación oficial con fotografía, además de su CURP.

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Foto: iStock

El proceso de vinculación podrá realizarse de manera presencial, acudiendo a un centro de atención al cliente de la compañía celular, o de manera remota en los canales digitales.

Si decides realizarlo en línea, solo contarás con hasta tres oportunidades y tendrás que proporcionar una "prueba de vida", esto es una fotografía de tu rostro o selfie.

¿Cómo consultar las líneas vinculadas a mi CURP?

Para verificar que su CURP no esté asociada a otras líneas celulares, accede al portal digital de tu compañía telefónica, ya sea Telcel, AT&T o Movistar. Una vez dentro, ingresa tu CURP en el apartado de "Consultar registro" y espera a que el sistema realice la búsqueda en la base de datos nacional.

Luego de que el sistema despliegue las líneas vinculadas, revisa que solo esté registrado tu número. En caso de detectar alguna irregularidad, deberás contactar a una operadora para reportar y desvincular el número desconocido. Para ello, es necesario contar con la información antes mencionada.

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