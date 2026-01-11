Registro de celulares 2026: ¿cuáles son las medidas de seguridad para los datos?

El pasado viernes 9 de enero dio inicio el registro obligatorio de líneas celulares en todo el territorio mexicano. Este proceso deberán realizarlo todos aquellos que cuenten con un número celular activo y vinculado a cualquier compañía: Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Atlán.

Esta iniciativa nacional tiene el objetivo de eliminar el anonimato, buscando disminuir delitos por fraude y extorsión al asociar cada número celular con los datos personales de una persona física o moral. Dicha medida aplica tanto para nuevas líneas como para existentes, incluyendo eSIM.

El registro puede realizarse de manera presencial o en línea, y para ello solo es necesario contar con una identificación oficial vigente con fotografía, CURP o pasaporte. Todas las personas tendrán como fecha límite el 29 de junio para registrar su línea y aquellos que no sean vinculadas su servicio será suspendido el 30 de junio de 2026.

El registro obligatorio está contemplado en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Imagen: Unsplash

¿Por qué ha generado expectativa el registro?

Luego de que comenzara el registro en todo el país, diversos usuarios externaron su preocupación en diversas plataformas digitales ante la vulnerabilidad que podría suponer la protección de los datos personales de cada cliente, abriendo un debate sobre seguridad y exposición de información personal.

Ante la alarma difundida por redes sociales, la compañía de Telcel lanzó un comunicado, en el que asegura que los datos de los clientes están seguros. "Hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro. El proceso es seguro y tus datos están protegidos", señalaron.

No conformes con ello, algunos internautas refutan que la compañía "no ha dado una explicación clara" sobre los pasos que se están siguiendo para evitar la exposición y robo de información. La exigencia surge luego de que se corriera la voz sobre una supuesta filtración masiva de información por parte de la compañía, presentada a través de la cuenta de X Telefonías Unlimited (@TelefoniasU).

Protección de datos personales. Imagen: especial

Asimismo, tras la serie de publicación en torno al tema, Telcel explicó que como medida de protección se utilizaba el envío de un código único por mensaje de texto (SMS), que confirmaba el registro exitoso de la línea telefónica. No obstante, usuarios argumentan que esta medida de protección es muy insegura y no aclara la presunta falla en su sistema.

¿Cuáles son las medidas de seguridad?

De acuerdo con lo establecido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), cada concesionario tiene la obligación de resguardar los datos y la información proporcionada por los clientes, guardándola de forma confidencial y prohibiendo el uso indebido, con la responsabilidad de implementar protocolos de seguridad.

Bajo el artículo 18 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las compañías celulares deben contar con medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas, para evitar daños, alteraciones, pérdidas o accesos y tratamientos no autorizados. Además, se deberá presentar el "aviso de privacidad", donde se esplique el tratamiento al que serán sometidos los datos.

Asimismo, toda la información recolectada tendrá carácter confidencial bajo y las autoridades federales solo podrán acceder a la información de los usuarios mediante solicitudes específicas para investigaciones de delitos como extorsión y secuestro, pues, de lo contrario, las empresas podrían enfrentar multas.

