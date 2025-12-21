Movistar y AT&T: así puedes hacer el registro de tu línea telefónica para evitar la suspensión

A partir del próximo lunes 7 de enero, todas las personas que cuenten con una línea telefónica activa tendrán que realizar de manera obligatoria el registro de sus datos personales en la compañía que les corresponda.

De no realizarse este proceso, la línea de los usuarios será suspendida hasta que se complete el registro de forma satisfactoria. No obstante, la cuenta seguirá operando de forma habitual, por lo que los cobros continuarán realizándose a pesar de la suspensión de servicios de la línea.

Esta iniciativa nacional surgió con el propósito de eliminar el anonimato de números telefónicos, evitar los fraudes y combatir delitos como la extorsión, además de asegurar que sólo los propietarios puedan utilizar su línea, brindando mayor seguridad.

A partir del 7 de enero de 2026 realiza tu registro celular. Foto: Especial

¿Qué se necesita para realizar el registro?

Para realizar la vinculación de una persona con un número telefónico, será necesario presentar una identificación oficial vigente (credencial de elector INE o pasaporte), además de la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Para los usuarios de Movistar y AT&T la vinculación se podrá realizar de forma presencial o remota. Para la primera opción, deberás asistir a cualquier Centro de Atención al Cliente (CAC) de cada compañía y presentar tus documentos: identificación oficial vigente y CURP o RFC, en caso de estar registrando una empresa.

Por su parte, para realizar el proceso en línea, los usuarios deberán ingresar al portal digital de cada empresa, o bien, esperar una notificación personal, ya que recibirán un enlace a través de un mensaje de texto SMS. Al ingresar al link, deberás adjuntar la fotografía de tu identificación oficial y CURP o RFC. Una vez cargados, el sistema solicitará una "prueba de vida", esto es una selfie o retrato digital, y posteriormente validará tu información.

Registra tu número celular antes del 30 de junio de 2026. Foto: Archivo/AP

¿Qué pasará con mi información?

Contrario a las numerosas especulaciones que circulan en redes sociales, los datos personales de cada usuario quedarán resguardados por las empresas de telefonía celular, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; por ello el Gobierno de México ni cualquier otra entidad tendrá acceso a ello.

¿Cuántas líneas se pueden registrar?

Cabe señalar que por disposición oficial únicamente se podrán vincular un máximo de 10 líneas por usuario. Además, durante el proceso, las personas contarán solamente con tres intentos para concluirlo de forma correcta. Por otro lado, los nuevos usuarios de líneas telefónicas tendrán un plazo de 30 días después de la activación para vincular la línea.

¿Se pueden vincular líneas a menores de edad?

Sí, es posible vincular líneas para menores de edad utilizando la identificación de su madre, padre o tutor responsable. Finalmente, los usuarios tienen hasta el próximo 29 de junio de 2026 para realizar la vinculación, ya que a partir del 30 de junio las líneas no registradas se suspenderán. La desvinculación de una línea podrá realizarse a partir del 6 de febrero de 2026.

