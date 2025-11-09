Más Información

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

¿Cómo hacer un limpiador de piso natural y ecológico? Descubre cómo dejar tu casa con buen aroma

¿Cómo hacer un limpiador de piso natural y ecológico? Descubre cómo dejar tu casa con buen aroma

Baño reluciente: 5 consejos para eliminar el sarro y cal de manera efectiva

Baño reluciente: 5 consejos para eliminar el sarro y cal de manera efectiva

Dua Lipa sorprende a fans al cantar grandes éxitos de rock y pop en español

Dua Lipa sorprende a fans al cantar grandes éxitos de rock y pop en español

Un ha dejado sorprendidos a todos los fanáticos del anime y estudiosos de la paleontología en los últimos días. Se trata de los restos fósiles de una nueva especie de tiburón sierra, encontrada por un equipo de investigadores chilenos en la Formación Bahía Inglesa en la al norte de Chile.

La especie fue bautizada como "Pochita patriciacanalae", en honor a la fallecida paleontóloga chilena Patricia Canales, reconocida por su trabajo en fósiles marinos, así como a la emblemática criatura del anime japonés Chainsaw Man, conocida como "Pochita", un demonio con forma de perro que lleva una motosierra en la frente y es compañero inseparable del protagonista.

Lee también:

El nombre de la nueva especie de tiburón rinde homenaje al trabajo y dedicación de la paleontóloga chilena Patricia Canales. Foto: Redes Sociales
El nombre de la nueva especie de tiburón rinde homenaje al trabajo y dedicación de la paleontóloga chilena Patricia Canales. Foto: Redes Sociales

¿Cómo es el fósil de la nueva especie descubierta?

El medio chileno "La Cuarta", explica que este fósil pertenece a un tiburón sierra del periodo Mioceno tardío, es decir, de hace unos 7 millones de años. El ejemplar cuenta con apenas nueve diminutos dientes, de menos de 1 centímetro de largo, lo que ayudó a confirmar el hallazgo de un nuevo género y especie de tiburón extinto.

La principal característica distintiva de esta especie, es su hocico alargado y dentado, el cual fue el motivo principal para su nombre, pues se asemeja al personaje del manga escrito por Tatsuki Fujimoto, uniendo de esta manera la ciencia y la paleontología con la cultura popular y el entretenimiento moderno.

El investigador Martín Chávez, director científico del Centro de Investigación de Ciencias Ambientales y Humanas Atacama (CIAHN), explicó que los nombre científicos "deben ser descriptivos y memorables, de modo que los especialistas y el público amplio los recuerden y asocien", por lo que se aprovechó la oportunidad de crear un nombre que conectara con las nuevas generaciones, de acuerdo con el portal chileno "Nostálgica".

Lee también:

¿Cómo se dio el descubrimiento?

En un estudio publicado en la revista científica británica Papers in Palaeontology, se explica que durante el descubrimiento se analizó más de 300 kilos de sedimento proveniente del sector Econssa en la comuna de Caldera.

Durante la investigación se identificaron 242 microfósiles dentales pertenecientes a 19 especies de peces cartilaginosos, evidenciando una gran diversidad de tiburones y rayas en el Pacífico Sur. Entre los restos fósiles identificados se encuentra la descripción de 2 nuevas especies, no registradas anteriormente en el país.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]