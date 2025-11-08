El truco infalible para hidratar tu calzado de piel y evitar arrugas

Más Información

El es un básico en cualquier guardarropa gracias a su durabilidad, elegancia y versatilidad, sin embargo, la piel es un material natural que puede resecarse, cuartearse o llenarse de arrugas con el uso diario.

Este tipo de zapato debe recibir un cuidado adecuado para asegurar su durabilidad, por eso es fundamental aprender a los zapatos de piel para mantenerlos como nuevos.

A continuación, te compartimos el truco infalible que expertos y amantes del calzado recomiendan para conservar su textura, flexibilidad y brillo original.

Foto: Especial
Foto: Especial

El truco infalible para hidratar el calzado de piel

Con este sencillo truco, tus zapatos de piel se mantendrán hidratados y evitarás tener que reemplazarlos constantemente, lo cual también se traduce en un ahorro significativo.

Materiales:

  • Crema hidratante corporal sin fragancia o crema para cuero
  • Paño suave de algodón
  • Cepillo para calzado o cepillo de cerdas suaves
  • Opcional: aceite de coco o aceite de linaza

Modo de uso:

  1. Limpia el calzado: Retira polvo y suciedad con un cepillo suave y si la piel tiene manchas, pasa un paño húmedo ligeramente y deja secar sin exponer al sol.
  2. Aplica la crema hidratante: Coloca una pequeña cantidad de crema hidratante corporal sin perfume sobre el paño y distribuye en movimientos circulares. La crema penetra la piel y actúa como un nutritivo natural, evitando que se agriete o endurezca.
  3. Deja reposar: Permite que absorba la hidratación por al menos 20 a 30 minutos. No uses el calzado durante ese tiempo.
  4. Pulido final: Con otro paño limpio, frota suavemente para devolver el brillo natural y eliminar exceso de crema.
  5. Repite una vez al mes: Para mantener tus zapatos siempre suaves y flexibles, lo ideal es hidratarlos cada 3 a 4 semanas.

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Consejos adicionales para prolongar su vida útil

  • Antes de guardar el calzado, introduce formas o bolitas de papel para mantener su estructura.
  • Evita exponerlos al sol directo o calor excesivo.
  • Si se mojan, déjalos secar a la sobra de manera natural sin usar secadora o calor artificial.
  • Alterna su uso para evitar desgaste acelerado.

¿Por qué la piel del calzado se reseca y se arruga?

La piel, al ser un material orgánico, necesita hidratación constante, es por eso que factores como el clima seco, la exposición al sol, el polvo, el sudor e incluso el simple contacto con el aire pueden provocar que pierda sus aceites naturales. Cuando eso sucede, la superficie se vuelve rígida, se marcan pliegues y poco a poco aparecen las arrugas y grietas que deterioran el calzado.

