El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

Con el tiempo, los sillones pueden perder su aspecto limpio debido a manchas de comida, bebidas, polvo. Sin dejar de lado que su deterioro aumenta por su simple uso diario con la presencia de niños y mascotas en el hogar.

Mantener un sofá impecable puede parecer complicado, pero no siempre es necesario recurrir a productos costosos o servicios de limpieza profesional, existen remedios caseros eficaces que ayudan a eliminar manchas difíciles de los sillones y dejar la sala como nueva.

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones

A continuación, te explicamos el mejor método casero para limpiar sillones de tela, con ingredientes que seguramente ya tienes en casa.

Ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de jabón líquido suave

Atomizador

Cepillo de cerdas suaves o esponja

Este remedio asegura su eficacia porque el vinagre funciona como desinfectante natural, el bicarbonato elimina malos olores y el jabón ayuda a desprender la grasa y la suciedad acumulada.

Con este remedio evita que tu sala se arruine por las manchas. Foto: Especial

Cómo aplicar el remedio paso a paso

Prepara la mezcla limpiadora: En un recipiente, mezcla el agua tibia con el vinagre y el jabón suave, luego revuelve hasta integrar completamente. Coloca la mezcla en el atomizador: Esto facilitará aplicarla sobre las zonas manchadas sin excederte y evitará que el sillón se empape. Aplica la mezcla sobre la mancha: Rocía directamente la solución en el área afectada, espera entre 5 y 10 minutos para que los ingredientes actúen y suavicen la suciedad incrustada. Frota suavemente con el cepillo: Haz movimientos circulares sin presionar demasiado para no dañar la tela. Si la mancha es muy persistente, espolvorea un poco de bicarbonato encima mientras cepillas. Retira el exceso y deja secar: Usa un paño limpio o toalla para absorber el líquido y la suciedad desprendida. Deja secar al aire libre o cerca de una ventana. Evita usar secadora o calor directo, ya que podría fijar algunas manchas.

Consejos para mantener los sillones como nuevos

Aspira tus sillones al menos una vez por semana .

. Evita comer y beber sobre ellos para prevenir manchas.

Coloca fundas o mantas decorativas en áreas de mayor uso.

en áreas de mayor uso. Si detectas una mancha nueva, limpia lo antes posible para que no se fije.





