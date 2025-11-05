Descubre los beneficios de comer mandarina en temporada de frío

La llegada de las bajas temperaturas abre paso a uno de los frutos más esperados del año: la mandarina, que con su inconfundible aroma y sabor dulce con toques cítricos se ha convertido en una de las frutas favoritas de chicos y grandes.

Además de ser deliciosa, la mandarina es un alimento con múltiples beneficios para la salud, especialmente en los meses donde la temporada de frío puede afectar el sistema inmunológico. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, los nutrientes de esta fruta protegen al organismo contra problemas cardíacos, infecciones, anemias, alergias, diabetes.

A continuación, descubre por qué incluir la mandarina en tu dieta diaria es una gran opción y cómo aprovechar al máximo sus propiedades.

Leer también: 31 Minutos lanza tráiler de “Calurosa Navidad” y sorprende aparición de Julieta Venegas

Tanto la pulpa, como la cáscara y los "hilos blancos" de la mandarina tienen usos sorprendentes. Foto: Freepik

Beneficios de comer mandarina en temporada de frío

La mandarina además de rica, aporta muchos beneficios a la salud por la gran cantidad de nutrientes que contiene, por lo que se recomienda su consumo en grandes cantidades durante la temporada de frío.

Fortalece el sistema inmunológico

La mandarina es una de las frutas con mayor contenido de vitamina C, un antioxidante clave para fortalecer las defensas del cuerpo. Consumirla regularmente ayuda a prevenir resfriados, infecciones respiratorias y enfermedades virales, muy comunes en la temporada invernal.

Rica en antioxidantes que cuidan tu piel

Gracias a su aporte de vitamina C y flavonoides, la mandarina ayuda a proteger la piel del daño causado por los radicales libres, lo cual se traduce en una piel más luminosa y saludable.

También favorece la producción de colágeno, lo que ayuda a mantener la firmeza y elasticidad natural del rostro y durante el frío, cuando la piel suele resecarse, la mandarina actúa como una aliada para la piel.

Mejora la digestión y evita la inflamación

La mandarina contiene fibra natural, especialmente en los gajos y en la membrana blanca que recubre cada segmento, este tipo de fibra ayuda a regular la digestión y previene el estreñimiento.

Al ser un fruto ligero y fácil de digerir, es ideal para consumir entre comidas o como un snack saludable.

Leer también: Tecate Pa’l Norte 2026: la mejor lluvia de memes que dejó el cartel oficial del festival

La mandarina es una de las frutas favoritas de la temporada. Foto: Unspash.

Tiene efecto relajante y mejora el estado de ánimo

El aroma cítrico de la mandarina tiene propiedades relajantes que lo hacen uno de los ingredientes más utilizados en aromaterapia para reducir el estrés y la ansiedad. Al comer mandarina o simplemente oler su cáscara puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, reducir la tensión y favorecer el descanso.

Baja en calorías y perfecta para una dieta saludable

Una mandarina mediana aporta alrededor de 40 calorías, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan cuidar su peso sin renunciar al sabor. Su dulzura natural ayuda a disminuir los antojos de postres y azúcares procesados.

Formas fáciles de incluir la mandarina en tu dieta

Como snack entre comidas

entre comidas En jugos o infusiones calientes

En ensaladas frescas con verduras y frutos secos

En postres caseros como gelatinas o yogur con fruta

También te interesará:

El truco casero para eliminar el sarro y la grasa del cancel de tu baño

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs