Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen "nada que ver" con lo conciliado por escrito.

"Los términos que Irán filtró a las 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad", escribió en su red Truth Social.

Según el mandatario estadounidense, los iraníes son "gente muy deshonesta con la que tratar" y agregó: "Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡Increíble!".

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"Además, su ataque con drones de anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, ataque que fue totalmente repelido, es totalmente inaceptable. ¡Más les vale cambiar de actitud, y rápido!", advirtió.

La víspera, Trump decidió cancelar ataques contra Irán debido a que Washington y Teherán habían alcanzado un "gran acuerdo" que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa y aseguró que el liderazgo de la República Islámica se comprometió a no continuar su programa nuclear.

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Acuerdo con EU "nunca ha estado tan cerca": canciller de Irán

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que un acuerdo entre su país y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente "nunca ha estado tan cerca".

"El memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca. En espera de su finalización, los medios deberían abstenerse de especular sobre su contenido" y "todos los detalles" serán comunicados "en su momento", escribió Araqchi en X.

Poco antes el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado a Irán de hacer circular una versión falsa del plan de paz con términos que "no tienen nada que ver" con lo acordado "por escrito".

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Irán difunde proyecto de acuerdo con EU que no incluye cesiones sobre Ormuz

Este viernes, el medio oficial IRNA afirmó que lo acordado con EU es solo "un memorando de entendimiento" que estaba "casi finalizado", tras lo que seguirían negociando el "acuerdo final" y enfatizó que Irán sigue firme en sus líneas rojas.

Según Teherán, lo acordado ahora por ambas partes no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días.

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También se incluiría en esa negociación la compensación a Irán por los daños causados en la guerra. IRNA además insiste en que el país persa llega con "total desconfianza hacia la otra parte" y estaría "plenamente preparado para afrontar cualquier incumplimiento de promesa o engaño".

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Hasta ahora las conversaciones entre Washington y Teherán se mantenían en un impás debido a desacuerdos en cuanto a las condiciones de un acuerdo final, con la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la limitación al programa nuclear iraní como los principales centros de conflicto, iniciado el 28 de febrero.

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El anuncio este jueves de Trump sobre un avance en el diálogo llegó después de dos jornadas de bombardeos cruzados que marcaron la peor escalada militar entre los dos países desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril.

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