La Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, compuesta por dos mil 600 integrantes, efectuó el pase de revista en conmemoración a los 80 años de su creación.

En el Campo Militar Estratégico Conjunto 37-D en Santa Lucía, Estado de México, Román Jacinto González, comandante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, dijo que están conformados por grupos y pequeñas unidades para realizar operaciones de infiltración por aire, mar y tierra, colocándose dentro de la élite de las Fuerzas Especiales a la altura de las circunstancias del actual contexto nacional e internacional que impone a México.

Indicó que el cuerpo de las tropas es reconocido por las capacidades físicas de su personal que comprenden: arrojo, espíritu de cuerpo, y por su lealtad, cualidades que les han permitido superar los retos que la profesión militar demanda, teniendo como objetivo formar a mujeres y hombres con moral de vencedor.

Brigada de Fusileros Paracaidistas cumple 80 años (27/07/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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El también general brigadier paracaidista de Estado Mayor, sostuvo que con la conmemoración de los 80 años de la creación de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, se pone de manifiesto el compromiso de sus comandantes y todos sus integrantes, que, a lo largo de estos años, han fortalecido sus capacidades operativas, administrativas, logísticas y de adiestramiento.

“Lo que ha permitido conservar el profesionalismo de este cuerpo especial…

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Esta gran brigada ha adoptado su doctrina en operaciones táctica y estratégicas al desarrollo de operaciones con grupos y pequeñas unidades integradas por hombres y mujeres altamente especializados para realizar operaciones de infiltración por aire, mar y tierra, colocándose así dentro de la élite de las fuerzas especiales a la altura de las circunstancias del actual contexto nacional e internacional que impone a México

Brigada de Fusileros Paracaidistas cumple 80 años (27/07/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“Asimismo, se ha adoptado una nueva planilla orgánica, la cual responde a las diversas especialidades para el combate especial, integrándose con un cuartel general, una compañía de cuartel general, tres batallones de paracaidistas, una fuerza especial de paracaidistas y un centro de adiestramiento”, manifestó el comandante de la Brigada.

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También se realizó la develación de la moneda conmemorativa a los 80 años de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y se otorgaron reconocimientos a las delegaciones extranjeras de Italia, República Dominicana y Colombia.

Así como al personal que participó en el intercambio de alas en Guerrero del 20 al 24 de julio de este año.

Brigada de Fusileros Paracaidistas cumple 80 años (27/07/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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