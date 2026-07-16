Mediante intervenciones navales, aéreas, anfibias y de operaciones especiales, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México llevaron a cabo un ejercicio de adiestramiento Nivel V con dos escenarios posibles.

En las instalaciones de la Primera Región Naval, con sede en el puerto de Veracruz, los efectivos de la Marina mostraron su eficacia para responder de manera coordinada ante amenazas de seguridad marítima, soberanía nacional y la estabilidad regional.

Armada de México realiza un ejercicio militar en Veracruz; pone a prueba su capacidad de respuesta. Foto: Especial.

La demostración de los dos escenarios representativos de operaciones reales permitió detectar, identificar y neutralizar amenazas desde mar adentro mediante capas sucesivas de vigilancia, presencia e intervención.

En el ejercicio denominado "Defensa en Profundidad" se usaron patrullas oceánicas, interceptoras y tipo Zodiac, así como helicópteros Panther y aeronaves tipo Texan.

Armada de México realiza un ejercicio militar en Veracruz; pone a prueba su capacidad de respuesta. Foto: Especial.

Lee también Congreso de Sinaloa aplaza elección judicial; jueces y magistrados serán electos en 2028

El primer escenario fue la detección, seguimiento e intercepción de una embarcación tipo semisumergible, presuntamente vinculada con actividades ilícitas.

[Publicidad]

En la operación participó una patrulla oceánica, un helicóptero Panther y una patrulla interceptora.

Armada de México realiza un ejercicio militar en Veracruz; pone a prueba su capacidad de respuesta. Foto: Especial.

La embarcación sospechosa fue interceptada por el helicóptero y, mediante la inserción y abordaje de personal de Infantería de Marina, empleando técnicas por soga, neutralizaron a los presuntos transgresores.

En un segundo escenario se llevó a cabo la captura de un objetivo de alto valor, es decir, un presunto transgresor de la ley identificado.

[Publicidad]

Lee también Clausuran almacén clandestino de coque en Atotonilco de Tula, Hidalgo; vecinos denuncian contaminación

Armada de México realiza un ejercicio militar en Veracruz; pone a prueba su capacidad de respuesta. Foto: Especial.

Durante el desarrollo se apreció una operación donde el presunto delincuente fue identificado, logrando así su aseguramiento y extracción.

Para realizar su captura, horas antes arribaron a la cabeza de playa buzos de combate, quienes realizaron un reconocimiento y marcaje, indicando las áreas seguras para la ejecución.

[Publicidad]

Posteriormente se realizaron las inserciones del personal de Infantería de Marina en embarcaciones tipo Zodiac; asimismo, mediante las técnicas de soga rápida, rappel y paracaidismo de infiltración a baja altura, lo que permitió el inicio de la acción directa para sustraer al objetivo de alto valor.

Lee también PAN de BC califica como "injustificada" la detención de Ernesto Ruffo; buscan desviar la atención del caso de Marina del Pilar, dice

Armada de México realiza un ejercicio militar en Veracruz; pone a prueba su capacidad de respuesta. Foto: Especial.

En el escenario, el delincuente recibió ayuda de otros transgresores, los cuales fueron neutralizados con fuego de cobertura por aeronaves tipo Texan.

[Publicidad]

Las operaciones demostraron la integración escalonada de las capacidades de la Armada de México, mediante la división tripartita de los equipos operacionales de asalto encargados de la acción directa, de seguridad con los equipos de comandos anfibios y de apoyo con el personal de paracaidistas.

dmrr/cr