Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, sostuvo un encuentro con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) para esclarecer la muerte de connacionales bajo custodia y en operativos.

Esto, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció denuncias ante el Departamento de Estado y Fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales en Estados Unidos.

Acompañado de la subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristina Planter, el embajador Lazzeri indicó que desarrollaron una intensa agenda en Washington "para atender las preocupaciones de México en materia migratoria y fortalecer la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos.

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Lazzeri y Planter se reunieron con el director interino de ICE, David Venturella, y con el subdirector, Charles Wall, con quienes abordaron los casos de connacionales fallecidos durante operativos o bajo custodia de ICE.

"Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias, y acordamos explorar mecanismos de coordinación para prevenir que se repitan", dijo el diplomático.

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Reiteró que México respeta el derecho de cada país a aplicar sus leyes migratorias, "pero que toda actuación de autoridad debe realizarse con pleno respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas".

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Con congresistas y sus equipos abordaron también temas migración, comercio, seguridad fronteriza y la revisión del T-MEC.

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"La protección de nuestras comunidades exige coordinación permanente entre la Embajada, la red consular y quienes acompañan cada día a las y los mexicanos", externó el embajador.

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