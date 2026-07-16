Ricardo Thompson Navarro, socio de la empresa Ingemar, también fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por su implicación en tráfico de huachicol fiscal a gran escala.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, elementos de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprehendieron al empresario en el municipio de Ensenada, Baja California.

Y posteriormente fue trasladado a la delegación de la FGR en Tijuana para ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

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El documento indica que Ricardo Thompson Navarro fue detenido minutos después de las dos de la tarde, tiempo de Baja California.

La FGR lo acusa de los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

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