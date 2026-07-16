Aislinn Derbez espera que, desde donde se encuentre su madre, fallecida a finales del año pasado, esté feliz con lo que ha logrado en los últimos meses, como la película "Hasta el fin del mundo", que se estrena este jueves.

A la actriz se le quiebra la voz al recordar a su madre, Gabriela Michel, pero sonríe al hablar de lo orgullosa que siempre se sintió de su carrera.

"Le platicaba cada cosa que yo hacía. Para esta película nunca leyó el guion y tampoco la pudo ver, pero siempre se sentía orgullosa. Ella quiso ser actriz y me decía que, a través de mí, estaba cumpliendo sus sueños. Así que debe estar muy feliz donde esté", dijo Aislinn durante la conferencia de prensa para presentar el filme.

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"Hasta el fin del mundo" es un drama en el que comparte créditos con Mauricio Ochmann, su exmarido y padre de su hija. La historia sigue a una pareja que se conoce en la década de los 70, pero debe separarse para reencontrarse diez años después, cuando una grave enfermedad vuelve a cruzar sus caminos.

La cinta incluye escenas románticas entre ambos actores, aunque los dos aseguran que el trabajo siempre se manejó con profesionalismo. Incluso reconocen que la pregunta sobre si esas secuencias fueron complicadas, debido a su historia personal, ha sido una constante durante la promoción.

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"Parte de la complicidad entre nosotros y con el equipo era que estábamos comprometidos con la historia, era eso. A veces el director nos decía que se notara más", recordó Ochmann.

La película fue producida hace dos años, con Aislinn Derbez como impulsora del proyecto, luego de seis años de intentar llevarlo a la pantalla. Se trata de la ópera prima de Emiliano Castro Vizcarra.

"Hasta el fin del mundo" fue clasificada B-15 por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, por lo que está recomendada para mayores de 15 años.

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