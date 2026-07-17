El presidente estadounidense, Donald Trump, se dirige este jueves al país en un discurso televisado con el que promete "un gran anuncio" centrado en la "integridad" de las elecciones, un intento de movilizar a su electorado republicano frente a sombrías predicciones.

"El presidente Trump pronunciará un importante discurso a la nación sobre la protección de la integridad de nuestras elecciones, y alentamos a todos los estadounidenses a que lo vean", dijo a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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Mundo 07:28 PM SAVE Act Pide a los ciudadanos llamar a legisladores para presionar a fin de que se apruebe la SAVE Act y se pueda "recuperar la confianza en el país".



Mundo 07:27 PM Votación con identificaciones en EU Trump pide que se apruebe la legislación SAVE America, que requiere que los votantes presenten identificación con fotografía para demostrar que son ciudadanos de Estados Unidos. También llama a corregir la "corrupción" del voto por correo.



Mundo 07:25 PM Trump "asegura" información sensible de votantes en EU El mandatario asegura que su administración esta trabajando para que la información de las y los votantes este más segura, pues se encontraba comprometida por China y "muchos otros países".

Afirma que quiere que las futuras elecciones en Estados Unidos sean "honestas".

Mundo 07:26 PM Pide al FBI investigar y procesar a "los responsables de haber incurrido en cualquier delito" Trump dice que ha pedido al FBI investigar y procesar a "los responsables de haber incurrido en cualquier delito".

Acusa, a la vez, que de acuerdo con un análisis realizado, al menos 278 mil personas que no son ciudadanos están inscritas para votar en las elecciones federales de Estados Unidos.

Dice que las máquinas de votación y sistemas de votación "están expuestos a manipulación. China y otros países han tratado de interferir en nuestras elecciones y la evidencia fue escondida".

Según Trump, la situación en Estados Unidos "es peor que la de cualquier país tercermundista", y denuncia que la oposición no le interesa resolver este problema.



Mundo 07:20 PM Democracia de EU Trump advierte que lo que se ha descubierto es una "amenaza que apunta al corazón mismo de la democracia". Afirma que el gobierno debe actuar de inmediato para que el sistema electoral no se vea comprometido como en el pasado.



Mundo 07:19 PM Trump también señala a Rusia y Corea del Norte El mandatario defiende que los sistemas electorales son "extremadamente vulnerables" y que el gobierno anterior lo sabía. Que países como China, Rusia y Corea del Norte tenían la capacidad "de comprometer la infraestructura electoral de Estados Unidos".



Mundo 07:18 PM Pide a Inteligencia investigar interferencia de China También acusa que se encontraron bolsas destinadas a destruir documentos y que, según Trump, entregó el expresidente Barack Obama.

Trump pide a Seguridad Nacional y los servicios de Inteligencia investigar "cómo y por qué esta información fue escondida".



Mundo 07:16 PM China "quería que Trump perdiera las elecciones" Asegura que China quería que Trump perdiera las elecciones "porque yo sabía lo que ellos estaban haciendo". Según Trump, los esfuerzos de China incluyeron "fabricar votos falsos a favor de Joe Biden"



Mundo 07:15 PM Trump asegura que la CIA puede probar la interferencia china Trump afirma que los documentos de la CIA prueban que China quiso interferir en las legislativas de 2018, las presidenciales de 2020 y que en 2019 trabajó para "socavar la confianza interna" en Estados Unidos.



Mundo 07:14 PM Fractura de las elecciones Trump denuncia una "fractura colosal de la seguridad" de las elecciones.



Mundo 07:13 PM Trump acusa a China de obtener datos sensibles de votantes en EU Además, Trump asegura que el gobierno de China tiene archivos con información sensible de votantes en Estados Unidos, asegura que al menos 18 estados han sido "hackeados" por el país asiático.

Dice que el propósito al presentar los documentos que presentará no es debilitar las elecciones, sino aumentar la confianza. Dice que los documentos prueban que durante años, China cometió "la mayor interferencia" electoral. Un segundo grupo de documentos, afirma, muestra que el "Estado profundo" trabajaron para "suprimir" la magnitud de la interferencia china. Denuncia que, en las elecciones de 2020, la información de "decenas de millones de votantes en 18 estados fue comprada, robada o extraída ilícitamente" por China, pero los responsables de dar la alarma "mantuvieron esta información en secreto y, hasta donde sabemos, no lo informaron al Congreso".



Mundo 07:08 PM Sistema electoral de EU Señala que necesitan un sistema electoral "seguro. El sistema que tenemos se queda catastróficamente corto". Asegura que información de inteligencia revela que el sistema es vulnerable a hackeo y piratería. "Eso cambia desde ahora", afirma.



Mundo 07:06 PM "La mejor" frontera del mundo Asegura que ningún migrante ilegal a entrado en EU, ya que ahora cuentan con "la mejor" de el mundo.

Afirma que las fronteras, "antes totalmente abiertas, se han convertido en las más seguras del país. Teníamos la peor frontera en la historia del país y la historia ha cambiado. La frontera es la más segura desde 1900".



Mundo 07:04 PM Economía de EU Trump elogia las cifras de inflación y se vanagloria de la situación económica del país desde que asumió el cargo.

Dice que los precios de las medicinas están bajando en 70% u 80%.



Mundo 07:03 PM Inicia discurso de Trump Comienza el discurso presidencial. El presidente Donald Trump arranca diciendo que Estados Unidos es hoy más próspero y más seguro que nunca. Denuncia a la administración anterior por haber convertido al país en el "hazmerreír del mundo". Hoy "Estados Unidos es respetado como nunca antes".



Mundo 06:51 PM Tres de las principales cadenas de televisión estadounidenses no transmitirán en sus plataformas principales el discurso de Trump. Un portavoz de ABC News afirmó que la cadena retransmitirá el discurso de Trump en su plataforma de streaming ABC News Live y en ABC News Radio, pero no en su canal de televisión.

NBC News también transmitirá las declaraciones del presidente en su servicio de streaming gratuito, NBC News NOW, pero no en su canal principal. CNN dijo que transmitirá el discurso en su página web y en CNN All Access, su canal de streaming por suscripción.



Mundo 06:47 PM Fuentes indican que Trump podría hablar sobre China Fuentes consultadas por CBS News han indicado que se espera que parte del discurso de Trump aborde las nuevas acusaciones sobre el acceso de China a los datos de los votantes estadounidenses. Las afirmaciones de que China intentó influir en las elecciones de 2020 han sido objeto de debate desde hace tiempo, pero las agencias de inteligencia estadounidenses han afirmado que ninguna potencia extranjera, incluida China, intentó interferir en las papeletas o en el recuento de votos.



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