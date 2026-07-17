En medio de la fiebre por la final del Mundial 2026, la Liga MX hace su regreso con un partido histórico del futbol mexicano. Necaxa y Atlante inauguran el Apertura 2026 en Aguascalientes en el que es considerado como el Clásico más viejo del país.

Este duelo también marca el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría después de más de una década de espera, una noticia que emociona a la afición azulgrana.

Además, este duelo es el banderazo inicial del futbol mexicano, por lo que no cabe duda que se espera sea un partido atractivo para el aficionado que esperaba el regreso del balompié nacional.

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MINUTO A MINUTO DEL NECAXA VS ATLANTE | JORNADA 1 | APERTURA 2026

Universal Deportes 09:17 PM ¡Se termina el juego! Necaxa remontó en los últimos 10 minutos para derrotar 2-1 al Atlante

Universal Deportes 09:02 PM Minuto 93+9- GOOOOL DEL NECAXA Luego de una tardada revisión en el VAR, se válido el gol de Miguel Pedraza

Universal Deportes 08:57 PM Minuto 92+9 Se revisa un gol del Necaxa que fue anulado por un abanderado

Universal Deportes 08:57 PM Minuto 90+9 Se jugarán nueve minutos más

Universal Deportes 08:49 PM Minuto 86 Se viven los últimos momentos de este encuentro

Universal Deportes 08:43 PM Minuto 80- GOOOOOOL DE NECAXA Carranza convierte desde los 11 pasos para emparejar el marcador

Universal Deportes 08:41 PM Minuto 77 El árbitro central marca penalti para el Necaxa

Universal Deportes 08:40 PM Minuto 76 Mejía buscó el arco desde fuera del área; su disparo se fue a un costado del arco de Necaxa

Universal Deportes 08:36 PM Minuto 72 Cambio en Atlante, entra al campo Daniel González sustituyendo a Eugenio Pizzuto



Universal Deportes 08:30 PM Minuto 66 Cambio en Necaxa, entra al campo Rogelio Cortéz sustituyendo a Juan Torres.



Universal Deportes 08:23 PM Minuto 59 Futbolistas del Atlante pedían un penalti a su favor, pero el árbitro determina que no hay nada

Universal Deportes 08:18 PM Minuto 54 Cambio en Necaxa, entra al campo Francisco Méndez sustituyendo a Agustín Oliveros debido a una lesión. Cambio en Necaxa, entra al campo Emilio Rodríguez sustituyendo a Carlos Vargas.



Universal Deportes 08:12 PM Minuto 47- GOOOOOOOOOOL DEL ATLANTE Pizzuto abre el marcador con un zurdazo para poner arriba al Potro

Universal Deportes 08:08 PM ¡Comienza la segunda parte! Ya está en marcha los segundos 45 minutos del duelo

Universal Deportes 07:56 PM ¡Fin del primer tiempo! Necaxa y Atlante se van al descanso sin goles

Universal Deportes 07:48 PM Minuto 45+5 Se añaden cinco minutos más a la primera parte

Universal Deportes 07:41 PM Minuto 39 Llegamos a la recta final del primer tiempo

Universal Deportes 07:37 PM Minuto 35 Danny Leyva (Necaxa) ha visto tarjeta amarilla.



Universal Deportes 07:35 PM Minuto 33 El árbitro está en contacto con el VAR

Universal Deportes 07:22 PM Minuto 20 Óscar Jiménez evita la anotación de Torres con una gran atajada que mantiene intacto el arco de Atlante

Universal Deportes 07:20 PM Minuto 18 Necaxa desperdicia un tiro de esquina a su favor

Universal Deportes 07:15 PM Minuto13 Corner, Atlante. Corner cometido por Ricardo Monreal.

Universal Deportes 07:13 PM Minuto 10 El marcador sigue sin moverse y el balón lo disputan ambos equipos

Universal Deportes 07:02 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en Aguascalientes

Universal Deportes 06:51 PM Alineación Necaxa Jiménez, Martínez, Peña, Oliveros, Vargas, Torres, Leyva, Faravelli, Ruiz, Monreal, Carranza

Universal Deportes 06:50 PM Alineación del Atlante Jiménez, Carrera, Tercero, Sánchez, Escobar, Walter Portales, Pizzuto, M.Fernández, Escobar, Calzadilla, Moxica, Puente

Universal Deportes 06:35 PM ¿A qué hora empieza el Atlante vs Necaxa? El partido comienza a las 19:00 horas del centro de México