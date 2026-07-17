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En medio de la fiebre por la final del Mundial 2026, la Liga MX hace su regreso con un partido histórico del futbol mexicano. Necaxa y Atlante inauguran el Apertura 2026 en Aguascalientes en el que es considerado como el Clásico más viejo del país.
Este duelo también marca el regreso de los Potros de Hierro a la máxima categoría después de más de una década de espera, una noticia que emociona a la afición azulgrana.
Además, este duelo es el banderazo inicial del futbol mexicano, por lo que no cabe duda que se espera sea un partido atractivo para el aficionado que esperaba el regreso del balompié nacional.
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MINUTO A MINUTO DEL NECAXA VS ATLANTE | JORNADA 1 | APERTURA 2026
Universal Deportes 09:17 PM
¡Se termina el juego!
Necaxa remontó en los últimos 10 minutos para derrotar 2-1 al Atlante
Universal Deportes 09:02 PM
Minuto 93+9- GOOOOL DEL NECAXA
Luego de una tardada revisión en el VAR, se válido el gol de Miguel Pedraza
Universal Deportes 08:57 PM
Minuto 92+9
Se revisa un gol del Necaxa que fue anulado por un abanderado
Universal Deportes 08:57 PM
Minuto 90+9
Se jugarán nueve minutos más
Universal Deportes 08:49 PM
Minuto 86
Se viven los últimos momentos de este encuentro
Universal Deportes 08:43 PM
Minuto 80- GOOOOOOL DE NECAXA
Carranza convierte desde los 11 pasos para emparejar el marcador
Universal Deportes 08:41 PM
Minuto 77
El árbitro central marca penalti para el Necaxa
Universal Deportes 08:40 PM
Minuto 76
Mejía buscó el arco desde fuera del área; su disparo se fue a un costado del arco de Necaxa
Universal Deportes 08:36 PM
Minuto 72
Cambio en Atlante, entra al campo Daniel González sustituyendo a Eugenio Pizzuto
Universal Deportes 08:30 PM
Minuto 66
Cambio en Necaxa, entra al campo Rogelio Cortéz sustituyendo a Juan Torres.
Universal Deportes 08:23 PM
Minuto 59
Futbolistas del Atlante pedían un penalti a su favor, pero el árbitro determina que no hay nada
Universal Deportes 08:18 PM
Minuto 54
Cambio en Necaxa, entra al campo Francisco Méndez sustituyendo a Agustín Oliveros debido a una lesión. Cambio en Necaxa, entra al campo Emilio Rodríguez sustituyendo a Carlos Vargas.
Universal Deportes 08:12 PM
Minuto 47- GOOOOOOOOOOL DEL ATLANTE
Pizzuto abre el marcador con un zurdazo para poner arriba al Potro
Universal Deportes 08:08 PM
¡Comienza la segunda parte!
Ya está en marcha los segundos 45 minutos del duelo
Universal Deportes 07:56 PM
¡Fin del primer tiempo!
Necaxa y Atlante se van al descanso sin goles
Universal Deportes 07:48 PM
Minuto 45+5
Se añaden cinco minutos más a la primera parte
Universal Deportes 07:41 PM
Minuto 39
Llegamos a la recta final del primer tiempo
Universal Deportes 07:37 PM
Minuto 35
Danny Leyva (Necaxa) ha visto tarjeta amarilla.
Universal Deportes 07:35 PM
Minuto 33
El árbitro está en contacto con el VAR
Universal Deportes 07:22 PM
Minuto 20
Óscar Jiménez evita la anotación de Torres con una gran atajada que mantiene intacto el arco de Atlante
Universal Deportes 07:20 PM
Minuto 18
Necaxa desperdicia un tiro de esquina a su favor
Universal Deportes 07:15 PM
Minuto13
Corner, Atlante. Corner cometido por Ricardo Monreal.
Universal Deportes 07:13 PM
Minuto 10
El marcador sigue sin moverse y el balón lo disputan ambos equipos
Universal Deportes 07:02 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Ya rueda el balón en Aguascalientes
Universal Deportes 06:51 PM
Alineación Necaxa
Jiménez, Martínez, Peña, Oliveros, Vargas, Torres, Leyva, Faravelli, Ruiz, Monreal, Carranza
Universal Deportes 06:50 PM
Alineación del Atlante
Jiménez, Carrera, Tercero, Sánchez, Escobar, Walter Portales, Pizzuto, M.Fernández, Escobar, Calzadilla, Moxica, Puente
Universal Deportes 06:35 PM
¿A qué hora empieza el Atlante vs Necaxa?
El partido comienza a las 19:00 horas del centro de México
Universal Deportes 06:29 PM
¿Dónde ver EN VIVO el Necaxa vs Atlante de la Liga MX?
Para poder seguir este encuentro es necesario tener contrato FOX One
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